導演王逸帆為拍攝形象影片，一手包辦導演、攝影、劇本、剪接。（王逸帆提供）

2021高雄電影節7日公布年度形象廣告，由《逃出立法院》、《伏魔殿》導演王逸帆以及特效化妝「覺藝工作室」聯手打造，劇情以疫情隔離生活為主題，運用特殊光影效果、逼真的特效化妝以及奇幻感的劇情設定，打造出驚悚又謎幻的形象影片。廣告中，影展大使温貞菱在旅館隔離途中，按下房內的神秘按鈕，一轉頭竟發現恐怖的背後靈在身後，驚恐到放聲尖叫，下一秒又被魔鬼軍官持刀撲倒展開近身搏鬥，刺激滿分的劇情讓温貞菱拍完開心直呼「好好玩」，即使熬夜拍到凌晨3點也不喊累。

温貞菱透露，開拍前她正因疫情短暫放假，一復工就接到高雄電影節廣告拍攝，「當天處於久違沒有開工，一聽到導演喊Action就像聽見比賽槍聲，全身細胞都回來。」片中她面對背後靈十足驚恐害怕，但戲外她非但不怕，還充滿好奇的直盯著看，「我很喜歡這樣的特效化妝或是魔物，近看覺得好像藝術品」，對於廣告中的打鬥畫面，她也覺得畫面衝突又好玩，「像是我們臨機一動想到十指交扣，感覺很適合這次高雄電影節主題，讓人腦洞大開的謎幻樂園」，並分享在隔離期間彷彿發現全新的自己，透過整理和廚藝有了新發現，也更珍惜與家人、毛孩相處的時光，最特別的是她在家除了重訓，還會在家自主呼吸訓練偽潛水，過得相當充實。

導演王逸帆為拍攝形象影片，一手包辦導演、攝影、劇本、剪接，並找來《伏魔殿》工作人員及演員林道禹、林幻夢露客串演出。他半開玩笑表示，當初接到雄影邀約，最想問：「為什麼《伏魔殿》去年沒有入圍競賽？」回想形象廣告創作契機，王逸帆表示，疫情改變很多生活型態，也讓許多影展改為線上方式進行，進而改變觀影經驗的體驗方式，「這次的形象廣告就是一個温貞菱與她的意識對話的故事．人要怎麼與自己的意識共處？到底要怎麼樣才不會瘋掉？我的答案就是『創作』，當你被暴力或是憂鬱攻擊到無法還手，就算只剩下嘴巴能動，你都還是能創作。只要能創作，你就能跟自己的意識共處，能反抗逐漸僵化的生活。 」

並透露拍攝當時，政府才剛開放劇組拍攝，全劇組都格外戰戰兢兢，「我們所有人都要做快篩，因為疫情的關係拍片變得更加困難了，也更為提心吊膽。對於片中逼真的特殊化妝，他也直呼感謝，「很感謝覺藝工作室聽到我要拍高雄電影節的形象廣告，義不容辭的幫我設計超酷的造型和特殊化妝，我自己非常喜歡。」

因應疫情起伏不定，雄影今年特地推出線上、實體兩種放映形式，而形象影片中的神秘按鈕其實也富含小巧思，按鈕圖樣是高雄電影節的標誌物火球人，希望影迷們在家透過網路，也能「一鍵連上雄影」，在線上隨時就能連上高雄電影節的精彩片單，想瘋狂、要謎幻都能隨時切換。而温貞菱也特地曝光自己的宅家觀影小儀式，「宅家觀影就是要買1桌符合這部電影的食物，恐怖片就是要吃甜的爆米花或是巧克力之類的壓壓驚，除非必要，不然每部片開始了就一定要看完。」呼籲影迷在家也能打造出電影院的氣氛。

2021高雄電影節將於10月15日到31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣。為服務全台影迷，雄影今年除部分作品實體放映，也和國際線上平台shift72，以及曾跟墨爾本國際電影節合作的 INVR「線上虛擬展場」，合作打造線上影展以及沈浸式展演「XR無限幻境」主題單元，在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看高雄電影節精彩作品。