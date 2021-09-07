長榮大學陳柏任(左二)勇奪東奧舉重第5，今天返校接受校長李泳龍(左)頒贈獎學金。(曹婷婷攝)

首度闖進奧運，23歲陳柏任今年在東京奧運勇奪96公斤級舉重第5名，一舉刷新挺舉、總和全國紀錄，他也已把目光放在明年杭州亞運，目標要奪金、2024巴黎奧運「站上頒獎台」。他目前就讀長榮大學運技系碩一，校方為表揚他並感謝教練團隊照顧與培訓，今天頒發5萬元獎學金給他及1萬元獎金給教練林玥礽。

陳柏任初次登上奧運舞台，以抓舉176公斤、挺舉205公斤，合計381公斤，拿下第5名，校長李泳龍勉勵他再創佳績，「2024舉向巴黎，為台灣爭光」！長榮大學創辦人黃仁村說，舉重是很孤單的運動，這不僅是陳柏任的光榮，也是長榮、台灣的光榮。

陳柏任也分享征戰奧運心情，「這是我人生重要轉捩點。」他說，參加奧運是每個運動員的夢想，為了東京奧運，他投入長時間訓練，周末也不休息，就是希望一直保持最佳狀態，然而，年初亞錦賽表現不如預期，以為跟奧運無緣，最後關頭拿到奧運門票，很感動。

他給自己的目標是搶進奧運前6名及破全國紀錄，也做到了，他認為，這對於未來國際賽事增加很多信心。

陳柏任啟蒙教練林玥礽從國中就慧眼識英雄，栽培他進入東原國中舉重隊，一路陪伴至今。林玥礽說，柏任屬於大器晚成，不是一比賽就拿下好成績的選手，但同期選手多已放棄，他始終堅持不輟，相當吃苦耐勞、幾乎沒有假日。

陳柏任說，從國中開始練舉重，一開始沒特別好成績，但一心盼著站上奧運舞台，走到現在，更堅定得牌的意念。他說，眼前目標是備戰明年杭州亞運，自我設定要拿金牌，現階段緊鑼密鼓練習，挑戰抓舉185公斤、挺舉215公斤，合計400公斤成績。他說，迄今抓舉曾有187公斤紀錄，挺舉最好成績是210公斤，還要繼續努力、超越自我。