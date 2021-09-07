從命理角度來看，根據手掌形狀、紋路、色澤、手指長短，都能觀察出一個人的健康狀況，也能從中看出婚姻生活、事業發展和財運，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，手紋清晰深邃、掌心存水、手指併攏無縫、太陽丘隆起的人聚財能力最強，財運很旺，可以過著無憂無慮的生活。

▍1.手紋清晰深邃

手掌紋變化莫測，是很多人看手相的重點，一般來說，手紋清晰，紋路深邃的是好手相，不論是健康運還是財運都不必過於擔心，當下的命數是順遂的，繼續安心打拚就好。如果一個人的手掌紋十分雜亂，且有許多分叉的話，這類人的心事較多，做事毫無章法，因此要養成謹慎行事的習慣。

▍2.掌心存水

把手掌平攤開來，手掌心中間若有明顯的低窪凹陷，即為「掌心存水」。這樣的手形蓄水在手掌中不會全部流走，會在手心處存起來，財運也是一樣的道理，這類人從小運勢不錯，自身財運旺盛，無論從事何種工作，都能有所成就。而且這種人很有福氣，身邊貴人也多，家庭幸福，財富滿滿，令人羨慕。

▍3.手指併攏無縫

如果一個人手指併攏無縫隙的話，也是典型的聚財手相。這類人無論男女都很懂得如何抓住自己的財富，並且擅長理財，對於家中的大小開支，都能精打細算，不會盲目消費。再加上本身賺錢能力也很強，注定能大富大貴。

▍4.太陽丘隆起

在無名指根部若有明顯隆起，就是太陽丘。擁有這樣手相特徵的人往往很會賺錢，偏財運也不錯，經常獲得意外之財。另外，這類人不但能賺錢，還能夠存錢，具備一定的理財觀念，可以過著衣食無憂的生活。

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