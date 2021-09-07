全球對抗新冠肺炎(COVID-19)疫情的日子已超過一年半，疫情下的艱困日常還有防疫疲勞，都讓人迫切關注疫情止息的線索。其中「群體免疫」是不少人的盼望，也是大多數國家努力的目標。但AZ(AstraZeneca)疫苗研發者竟然在日前受訪時大潑冷水，直言Delta病毒株的出現讓全球「不可能」實現群體免疫(herd immunity)，真是比悲傷更悲傷的事。

根據世界衛生組織(WHO)定義，群體免疫是一種對傳染病的間接保護。當人群透過接種疫苗或者因為曾罹患該疾病而有免疫力，就會形成。針對當前全球正在對抗的新冠肺炎(COVID-19)疫情，世衛也支持透過接種疫苗來實現群體免疫的願景，而非放任疾病在部分人群中蔓延，造成不必要的染病或死亡。

《自然》(Nature)期刊一篇研究指出，大多數傳染病的群體免疫門檻落在60%~70%之間。若你曾關注過台灣或其他國家宣告的群體免疫門檻，或許都差不多。但是牛津大學疫苗研究小組負責人，同時也是AZ疫苗研發者之一的Sir Andrew Pollard日前受訪時指出，Delta變種病毒的出現，已使得人類不可能達到COVID-19群體免疫。

為什麼新冠肺炎群體免疫的終極目標無法實現？Pollard博士指出，是因為已證實Delta病毒株能感染完整接種疫苗者。換言之，完整接種疫苗僅能減緩疾病的傳播效率，無法完全阻隔病毒。

Delta病毒使得COVID-19無法像麻疹一樣，只要有95%人口接種疫苗，就可防止病毒傳播。Delta病毒會讓已接種疫苗者也成為目標，也就是讓未接種疫苗者總有一天會受到感染，無法實現群體免疫的願景；除此之外，Pollard博士指出，目前人類缺乏可完全阻隔COVID-19疫情的技術。

雖然完整接種後仍有突破性感染的風險，但並不代表疫苗無效。因為完整接種疫苗在感染Delta病毒後的症狀明顯減輕，大多數都是輕症，僅有極為少數的人住院或是死亡。在美國，絕大多數染疫住院者都是未接種疫苗的人，而完整接種的人住院比例僅有0.1%~5%，死亡率僅0.2%~0.6%。

正是因為新冠病毒突變速度非常快，Pollard博士提醒下一個變種病毒的傳染力可能比Delta更高。因此思考與COVID-19共存的方式，還有加緊研發COVID-19療法更刻不容緩。因為接種疫苗對於部分免疫力低下的人來說效果不高，產生的保護力較低，因此數年內可能仍有不少人染疫後會轉變為重症，需要即時且有效地的治療。

面對Delta病毒來襲的新一波疫情，不少國家包含以色列、美國、英國等都宣布追加施打第三劑的計畫。對此，Pollard博士認為與其在這些高疫苗施打率的國家衝刺第三劑，不如給其他國家使用，讓沒有完整接種的民眾可以取得免疫力。

Pollard博士表示，接種第三劑是應該在完整接種者的住院率、死亡率不斷攀升的情況下才需要討論的議題。從現有數據來看，沒有必要施打第三劑。

對於當前Delta病毒導致的「突破性感染」頻傳，讓人們不禁猜測難道疫苗沒有效果？對此，他表示雖然施打疫苗後的保護力會隨著時間下降，但是人體的免疫系統還是會記得病毒，帶來一定的保護力；而且因突破性感染的重症比例仍舊偏低，目前不需要太過驚慌。