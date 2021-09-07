墨西哥鼠尾草能引發幻視及其他幻覺，原生於墨西哥瓦哈卡州山區雲霧森林中。市議員黃守達等7日質詢時說，拍賣網站就能輕鬆購得，但這類商品經常會特別標註是僅提供於儀式收藏使用，不得使用人體等提醒用語來規避裁罰。衛生局長曾梓展強調，將多管齊下做適當宣導避免遭濫用。

台中市議會7日市政總質詢，市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任指出，近來「墨西哥鼠尾草」（Salvia divinorum）這種藥草在網路上討論度非常高，其致幻效果強，有不少年輕朋友在使用，此物在台灣的正確資訊稀少，稍有不慎恐有濫用疑慮。

黃守達指出，墨西哥鼠尾草是一種精神植物，所含的活性成分Salvinorin A，具有精神方面作用，會引起解離反應造成時空錯亂，也可能導致幻覺，定向障礙、眩暈或噁心嘔吐，還有可能引起憂鬱症狀；在年輕人使用的各大平台近期引起熱烈討論，包含PTT、Dcard、巴哈姆特等。

黃守達表示，有人認為沒什麼，但有很多人分享身邊朋友使用過的恐怖經驗，像是戒斷障礙、意識不清、斷片、分不清現實虛幻、嚴重身體不適等。從商品評論頁面一看便知買家都是買來吸食使用，透露使用了會很「嗨」、「飛天」等，還有不肖商家在藥草上添加其他毒品。

墨西哥鼠尾草在台灣並不列為毒品管制無法可管。市議員要求衛生局應正視可能帶來的風險，加強稽查此物被拿來作為食品用途，並應加強宣導提供正確資訊，以防此物遭濫用危害到市民身心健康。

衛生局長曾梓展說，台灣毒品防治委員會目前未將墨西哥鼠尾草列入，不算是藥品、屬於草類的東西，但不能列入食品內，衛生局將多管齊下做適當宣導。教育局長楊振升強調，對於毒品進入校園將與警察局合作避免遭到學子濫用。

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