大陸女星秦嵐以宮廷劇《延禧攻略》「富察皇后」一角人氣暴漲，溫柔優雅的形象深植人心，現年42歲的她，不管是臉蛋、身材都保養得宜，近日她在社群網站曬出一系列美照，穿著貼身洋裝真實曲線全都露，0贅肉好身材令人稱羨。

秦嵐在微博分享一組夏日寫真，只見她穿著一襲細肩帶碎花洋裝，搭配雙馬尾髮型，整個人又更逆齡，一舉一動散發鄰家清新氣質，少女感十足，尤其洋裝的貼身剪裁，勾勒出她纖細蠻腰，苗條S曲線一覽無遺。

秦嵐紮起雙馬尾、穿細肩帶洋裝，整個人更逆齡。（圖／翻攝自微博）

秦嵐苗條S曲線一覽無遺。（圖／翻攝自微博）

其中，一組在室內拍的場景，秦嵐放下一頭秀髮，慵懶坐在陽台邊，一個傾身倚在門上，洋裝低胸設計，讓她微洩深邃事業線，換個姿勢再秀出修長美腿，恬靜優雅中又帶典性感嫵媚，電暈一大票粉絲，激動狂讚「姐姐太美了」、「擊中我的小心臟了」、「還有多少庫存通通放出來，哪裡來的小朋友這麼可愛」、「夏天的美好小尾巴」。

被封為「最美皇后」的秦嵐年過40歲仍如少女，曾分享保養靠5生活習慣，像是每餐吃7分飽，每天運動一小時、隨時隨地縮小腹，每天必喝2000cc的水，仔細卸妝，以及心態保養很重要，都是她凍齡的小秘訣。

秦嵐一傾身微洩事業線，小秀性感。（圖／翻攝自微博）