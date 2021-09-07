能和林潤妸一起演戲，讓「粉絲」朴正民笑不停。（車庫娛樂提供）

韓國溫暖療癒電影《奇蹟：給總統的一封信》，由朴正民、李星民、林潤妸（潤娥）、李秀慶攜手共演，是《雨妳再次相遇》導演李章焄以韓國慶尚北道實際存在的簡易車站「兩元站」為靈感，睽違3年的動人之作，導演表示：「之前並不曉得『兩元站』的存在，它是位於慶尚北道奉化郡內的一個小小的簡易車站，1980年代由當地村民們親自建造，在官方紀錄中是韓國首座由民間建立的車站。」

林潤妸這次飾演男主角的同學，對於飾演高中生的感想，她表示：「之前很少詮釋學生角色，所以這次以愉快的心情扮演高中生。因為是過去的年代，因此在服裝、道具方面也獲得不少幫助，在塑造角色上沒有太多難處。」預告中可看到本作以溫暖清新的色調為背景，藉由新穎的故事、個性十足的人物們之間絕妙的互動，述說他們的夢想與背後不為人知的事由，帶領觀眾回到最單純懷舊的時光，令觀眾在感動的同時也忍不住想為他們加油打氣。

這次與林潤妸首度合作，朴正民透露和她對戲時常笑個不停，彼此的默契很好，令他感到很感激，他說：「電影一開始和潤妸對戲的場面很多，她讓我能很快適應拍攝現場，是很重要的角色。我平常就是『少女時代』的粉絲，我的粉絲都知道，真的就像在做夢一樣！」他表示會一直珍惜這珍貴的回憶。林潤妸則說：「真的拍得很愉快，朴正民讓我覺得很自在，也很包容我。拍攝結束後，覺得幸好是由朴正民來詮釋『俊慶』這個角色，才能完美呈現這個人物。」朴正民還透露拍攝現場很令人依依不捨，演員們都很親近彼此，毫無隔閡地度過拍攝時間。

女團出身的林潤妸，近年來在戲劇領域表現亮眼，繼《極限逃生》後，透過《奇蹟》挑戰方言演技，她表示：「我的祖父母是慶尚北道榮州人，因此電影的故事背景讓我感到很親近。小時候我就很習慣聽爺爺、奶奶說方言，前輩們也說我的說話方式和抑揚頓挫，似乎有受到影響，很感謝爺爺、奶奶。」她也透露有空時就會聆聽當地人們的方言錄音、不斷練習。李星民對此則說：「潤妸在片中的方言演技非常自然，觀眾可能會對電影裡的方言感到有點陌生，因為語調和單字都不太一樣，是處於慶尚道和江原道之間的地區。大家可能都表現得差不多，但潤妸說得特別好！」朴正民也稱：「在拍攝現場時，大家都說可能因為潤妸是歌手出身，所以方言說得很自然，語調都表現得很好，看著李星民前輩不斷稱讚潤妸，我覺得超羨慕！」

該片敘述在1個只有鐵軌經過，卻無火車站的村莊裡，數學天才高中生俊慶（朴正民 飾）不斷寄信給總統，他的目標只有一個：在村莊內建立車站。但俊慶身為火車駕駛員的父親泰允（李星民 飾），卻認為這根本是天方夜譚，反對兒子的行為與想法，但為了姊姊寶京（李秀慶 飾）與村民們，俊慶仍不放棄這個夢想。自稱「女神」的羅熙（林潤妸 飾）為了幫助俊慶實現目標而一同努力，究竟兩人是否能完成建立車站的夢想呢？將於10月1日在台上映。