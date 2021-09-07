《以色列時報》（The Times of Israel）7日報導，以色列國防軍（IDF）參謀長科哈維（Aviv Kohavi）中將表示，由於伊朗持續推進核子計畫，可能即將取得核武，相關單位已加緊進行行動準備，並強調「不會等待威脅上門」。

科哈維在接受訪問時表示，針對伊朗的核子計畫，以色列國防軍已加緊進行準備，包括確保情報、部隊行動能力和武器裝備等，稱這就是以色列每年編列大筆國防預算的目的。

科哈維強調，以色列國防軍「不會等待威脅上門」，其會做好準備、直面威脅，並解決威脅。他還表示，以色列國防軍於全中東進行打擊和其他行動，積極破壞伊朗對黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）、巴勒斯坦「哈瑪斯」（Hamas）等武裝組織的武器走私，主要目標是「盡量降低伊朗在中東的影響力」。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）8月底曾表示，伊朗將在2個月後獲得製造核子武器所需的原料，呼籲國際社會制定「B計畫」，阻止伊朗成為核武國家；他直言以色列不排除對伊朗發動軍事打擊，強調：「以色列擁有採取行動的手段，且必要時將毫不猶豫。」

《以色列時報》指出，在獲得所需的原料後，伊朗至少還得耗費數個月的時間，才能製造出真正可用的核子武器。「半島電視台」（Al Jazeera）報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）4日曾表示，若美國重返《聯合全面行動計畫》（JCPOA，即伊朗核協議）並取消制裁，伊朗將願意繼續遵守相關協議規定。