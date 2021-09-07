新北市一名眼科名醫阿信（化名）與小他近30歲的女秘書小君發生婚外情，2人曾在小君的住處發生性關係被正宮抓包，阿信向妻子保證斷絕2人關係，不再往來，可是正宮後來收到一本神秘日記，打開發現是小君的手寫日記，裡面寫著與阿信在「小窩」同居，一起去看瘋馬秀、買對錶，正宮氣炸不再原諒，將2人一狀告上法院，新北地院審理後判決阿信與小君，需連帶賠償正宮30萬元。

正宮指控，他第一次抓包丈夫與小君發生性關係時，因為丈夫保證會與小君斷絕往來，才心軟撤告，但2019年10月，有人趁她外出時，在梳妝台上了一本日記，打開一看發現是小君的手寫日記，裡面記戴著2人持續交往的甜密互動，讓她無法忍受氣得提告。

據「ETtoday新聞雲」報導，阿信出庭時辯稱，第一次被妻子抓包後，已賠400萬給妻子，且不再與小君發生逾矩行為或偷情。小君則辯稱，確曾與阿信一同出國，但只是為了協助處理公事，並非偕同出遊。

法官勘驗日記時，經比對小君信用卡申請書的簽名，認定日記確實為小君所寫，且內容詳述著自己與阿信的親密互動，包括「好開心又要出國玩了」、「買對錶，雖不是一模一樣，可在我心中就是一對！」、「他讓我在小窩休息，自己去泰山上班」，還寫著2人曾一同去看瘋馬秀、共遊萬華，明顯侵害了正宮配偶權，最終判2人須連帶賠償正宮30萬元。