雲林縣政府多元行銷縣內觀光工廠品牌，疫情期間輔導觀光工廠開發樂齡市場服務。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府多元行銷縣內觀光工廠品牌，於疫情期間與中正大學合作，輔導觀光工廠開發樂齡市場服務，7日在斗六市塔吉特千層蛋糕大使館舉辦第1場座談會，後續還有一系列的輔導，協助雲林縣觀光工廠轉型邁向樂齡市場，開創藍海商機。

雲林縣長張麗善表示，人口壽命不斷延長，本世紀全球最顯著的現象就是人口高齡化。台灣的老化速度幾乎是全球之冠，而雲林縣為全台高齡人口比例第2高，因此如何因應高齡人口增加所衍生的問題，是產、學、研3方均關注的議題。

張麗善說，雲林縣是農業大縣，觀光工廠扮演重要的角色，在行銷自我品牌的同時，也推廣雲林縣的產業、教育、人文及觀光。然而近1、2年受到疫情影響，再加上高齡人口逐漸增加，觀光工廠有必要思考高齡市場開發。

雲林縣政府團隊為協助觀光工廠開展新氣象，與國立中正大學成人及繼續教育學系教授李雅慧、青銀共生基地營運長張佑在，共同為雲林縣觀光工廠舉辦座談會及輔導，提出前進樂齡市場的策略。

縣建設處處長李俊興表示，為了因應高齡的需求，產業的優化已成為必要，座談會內容包括品牌與在地連結，以及創建幸福經濟再造商品價值。雲林縣政府以前瞻的眼光協助觀光工廠開展樂齡市場，幫助觀光工廠得以及早準備，以因應即將到來的超高齡社會需要。

座談會中，李雅慧與張佑在展現他們為符應高齡社會需求所開發的產品，包括具抗性澱粉的地瓜米，無糖、無鹽、無油、無奶、無蛋、低麩質的西點蛋糕，並將傳統豆皮製作成精緻美味的義大利卡諾里捲，符應樂齡市場需求的產品及精緻的外型，驚艷現場觀光工廠業者。

李雅慧並針對高齡社會民眾的需求，以及運用高齡人力的策略，為觀光工廠提出產品與人力優化的建議。張佑在則將雲林縣在地食材融入生活飲食，提供觀光工廠業者從樂齡市場的需求，開創新產品以及將既有產品進行優化的策略。