國家人權委員會6日就「青年居住正義」議題，與學者專家、青年及關心租屋弱勢的社會團體，針對現行房屋市場的法規及政策，進行意見交流。國家人權委員會主任委員陳菊致詞時表示，居住正義是不分世代都期待，邀請大家一起思索更好的藍圖。

陳菊指出，台灣早期因為國家資源調配比重不均，青年就業人口不斷往台北集中，房地供需嚴重失衡、工作機會與薪資差距懸殊等問題，都跟區域發展不平衡息息相關。

陳菊表示，過去她擔任高雄市長11年，發現台北跟高雄有很大的不同，她強調，讓年輕人不必再擠向首都或大城市，而是留在故鄉或鄰近都市就業、圓夢，除了減輕雙北的人口、居住壓力，也能將人力回歸地方發展。

陳菊強調，「成家立業」非常實際的指出問題，政府要嚴肅面對與設法解決的，除了積極尋求合理並有效的政策，解決雙北地區的居住需求與問題外，根本的解決之道，在於檢視及重新布局臺灣整體產業發展。

對於改善住宅供需失衡方面，陳菊表示，目前政府除努力興建社會住宅外，今年6月也修正通過《住宅法》，努力將社會住宅出租弱勢，比率提升到40％以上；以及7月上路的房地合一稅2.0和實價登錄2.0，都是希望逐步改善人民居住權利，實踐居住正義。

此外，針對身心障礙者需求的社會住宅，陳菊認為，目前台灣仍有將社會住宅標籤化，以致於過去政府規畫社會住宅時，經常遭到令人遺憾的社區抗議，讓她感到很難過，顯示台灣在這方面的觀念與人權教育，還需要很大的加強。