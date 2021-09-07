梁佑南老公為公益破例露臉。（民視提供）

梁佑南與老公日前帶著女兒方琦，開5個半小時的貨車，載了一車物資到台東「泰源書屋」，這是庇護約莫50位失親或者隔代教養的原住民孩子，最小中班最大到高中，梁佑南說這次是與「財團法人嘉義縣朴子配天宮」、「嘉義市鎮巡撫錢虎爺慈善協會」、「臣龍果園林老闆」及「梧桐玥何宗晉」4個單位合送了70多箱物資，大家有錢出錢、有力出力，心裡的歡樂與充足是我們這些人獲得更多。

梁佑南搞笑說一整路跟女兒方琦根本不幫忙看路，2人睡得香甜還打呼，老公獨自一人默默開了5個半小時的車，「老公因為公益破例入鏡出現在照片讓我秀給大家看，到現場還跟原住民孩子玩遊戲」，讓她大呼感動，原住民孩子準備了迎賓舞，還熱情邀約來訪的3個單位來賓一起跳舞，看到大家害羞都不敢動作，讓她急得拉每一個人到場中跳舞。梁佑南印象深刻的說，有一對可愛的胖兄弟常常黏著她，大約8歲的弟弟還會熱情叫她「油難」，讓她笑翻，還偷偷跑到方琦旁邊說：「我有看《幸福保衛戰》，妳有一個雙胞胎哥哥叫方璿」，害羞又默默關注他們一舉一動。

純真又純樸讓梁佑南一家超愛這「泰源書屋」的孩子們，梁佑南說這群原住民孩子雖然家中資源比較少，但笑容卻比誰都還要燦爛，在他們身上看到滿足與開心，梁佑南說帶著方琦做公益，意外發現女兒方琦「不一樣了」，原來方琦把身上珍藏的「瑪莉貓」玩偶送給1位女國中女，梁佑南說：「雖然是小小玩偶但我知道那是方琦最珍愛的寶貝，她選擇分享並鼓勵那個女孩，我知道我的女兒長大了，也很驕傲她懂得分享與關心了」，談到公益活動就會超嗨的梁佑南，期許自己跟一群朋友一直做下去，用「愛」一直關心他們。