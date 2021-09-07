土耳其衛生部長克扎表示，境內出現兩起感染2019冠狀病毒疾病Mu變異株病例。新增病例仍以感染Delta變異株為主。

「每日晨報」（Daily Sabah）今天報導，克扎（Fahrettin Koca）於昨天內閣會議後作以上表示。內閣會議中討論到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

Mu變異株今年1月首度在哥倫比亞發現，世界衛生組織（WHO）8月30日列為「需留意變異株」（variant of interest），因其有對疫苗具抗藥性風險。

世界衛生組織表示，陸續接獲Mu變異株的零星通報，若干南美洲和歐洲國家出現規模較大疫情。儘管其全球盛行率低於0.1%，但哥倫比亞和厄瓜多的盛行率持續成長，分別達到39%和13%。

土耳其7月起防疫大解禁後2019冠狀病毒疾病病例數激增，目前單日新增病例約2萬例上下。克扎稍早表示，逾9成新增病例感染Delta變異株。

根據衛生部昨晚公布的疫情通報，過去24小時新增2萬962起2019冠狀病毒疾病病例、271例病故。土耳其已有3884萬3595人完成兩劑疫苗施打，5017萬4345人已接種首劑疫苗。