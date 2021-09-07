大陸演藝圈近來不平靜，先是趙薇疑被列為劣跡藝人一夜之間消失，後來又瘋傳即將推出「限籍令」。巧的是，謝霆鋒近來在央視節目主動提到國籍話題，表明已申請退掉加拿大籍，一句「我本來就是中國人」引發熱議。被暱稱為「肥媽」的67歲資深香港混血女星瑪俐亞，今(7日)受訪更直言會考慮學謝霆鋒放棄外國籍，也相信其他藝人會陸續跟進。

曾演出《精裝追女仔》、《一眉道人》、《豪門夜宴》等多部港片的肥媽，在澳門出生，9歲時隨家人移居香港，後來加入演藝圈之後，更因為經常在電視劇飾演菲傭，一度被誤以為是菲律賓人。但其實她是葡萄牙籍，在澳門、香港都有永久居住權。

雖然限籍令消息尚未經大陸官方證實，但肥媽今日接受電台節目專訪，就表態會學謝霆鋒放棄外國籍，也認為其他藝人會陸續跟進。肥媽直言如果要去大陸工作，取消外國籍是正確的，「你到大陸工作，應該要取大陸國籍，沒有什麼問題，我看到報道說謝霆鋒都取消加拿大籍，我相信陸續每個（藝人）都會做（取消外國國籍）。」

肥媽更揭想在演藝圈生存的現實面，她說除非不喜歡賺這個錢，不喜歡在這裡住，「你在這裏住，當然是持中國籍，中國籍有保障、有保險、有勞保、有福利，住哪個國家就取那個國家的福利。」