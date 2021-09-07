李亦捷在《2049》飾演新婚人妻，總是身穿大地色系服裝。（瀚草影視提供）

莫允雯在《2049》透過髮型增添對角色焦慮感 。（瀚草影視提供）

林子熙在《2049》總綁著一頭長直馬尾。（瀚草影視提供）

未來影集《2049》描寫人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，由邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典、李亦捷等人分別主演《完美預測》、《刺蝟法則》、《幸福話術》3個單元。劇中預言60年代的服裝流行將再度回歸，恰巧邵雨薇、林子熙、莫允雯、李亦捷和4位女星私下都對復古配件相當著迷，劇中化身60年代復古風女神，邵雨薇表示：「穿上去之後有跨越時空的感覺！」

邵雨薇在《完美預測》飾演努力成為慈母的家庭主婦，即使孩子被預言是殺人犯，依然想透過教養改變孩子。她在劇中多數身穿帶有大色塊面積的暖色系洋裝，彷彿復古美劇中的完美嬌妻。她認為在科技發達的時代，「人心和手作物品就會顯得特別珍貴。」劇中的造型元素也呈現了一種對比感，「穿上之後就像跨越時空，彷彿60年代的人穿越到2049年，心還是在保守復古的狀態。」

《2049》7日釋出花絮「視覺世界觀篇」，曝光該劇對2049年整體世界觀，以現代人的習慣和傳統為出發點，描繪距今不到30年的未來生活樣態，以「科技會進步，人心和慾望始終不變」概念為軸心，再透過服裝、場景讓觀眾對未來充滿想像。建築家具以圓弧造型為主，服裝方面則預言60年代的流行將再度回歸。

《刺蝟法則》主角林子熙說，原本想像2049年的服裝會是銀白色系科技感材質，但後來定裝後感受到劇組的用心，「或許過了30年會興起一股復古潮流。」她在劇中總是綁著一頭長直馬尾，「賦予這個角色不同面向，加上自己喜歡復古感，演繹過程中從外在到感覺到巨大能量。」

莫允雯在《刺蝟法則》飾演外表光鮮亮麗，內心卻因原生家庭問題充滿糾結的花店老闆娘，總是梳著一頭波浪捲度超級分明的長髮，她表示演戲時要維持髮型，「要完美的讓一根頭髮都沒有毛，這個造型也讓觀眾看到角色面臨的壓迫與焦慮感。」服裝剪裁則以角度呼應復古風格中強調的幾何形狀，俐落中帶有華麗感，她私下也很喜歡60到80年代的復古風，格外認同劇中的概念，「60年代跟未來感結合，更有一種雖然我們科技前衛但人心還是停留原地的含義。」

《幸福話術》中李亦捷飾演的新婚人妻OL總是身穿大地色系服裝，形象溫暖俏皮，她表示穿上去時相當自在，「一直很喜歡復古車、包和歌曲，舊的東西對我來說很有魅力！」不過她也幻想過便利的未來說不定根本不用自己穿衣化妝，「用手機一鍵按下去就全部完成！」

《2049》企圖打造讓觀眾看見溫暖卻不失未來感的將來，劇中可以看到許多圓弧形建築，家具也都是圓弧型塑腰製品，還有不少發光裝置，讓這些科技設備看起來不至於太冰冷。傳統也並未被改變，劇中父母依然用心為滿歲的孩子舉行抓周儀式，只是抓周盤裡出現了未來可能出現的科技物品。編劇許立達表示，「我對未來比較樂觀，所以不想做出冷冰冰的世界，希望世界看起來是比現在的我們得更好。」

即使三個單元的概念、氣氛截然不同，但《2049》透過各式未來裝置延續全劇的世界觀，例如全透明螢幕的手機、電腦，且用了許多現有的科技，例如多了智慧型上網功能的電鍋，車輛雖可自動駕駛卻依然有方向盤，讓觀眾更有現實感，也傳達「科技會進步，人心和慾望始終不變」的概念。最令邵雨薇印象深刻的道具，是劇中小小一台的無人駕駛車，她第一次坐在上面有點緊張，但漸漸的感受到趣味，「感覺我好像被縮小坐在玩具車上、有人在遙控，也有種坐在捷運上的感受，享受一個人獨處在小空間的體驗。」

《2049》由台灣大哥大myVideo、東森電視、瀚草影視共同投資拍攝，10月16日起每週六晚上10點於台視、myVideo首播免費看，晚上11點半於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每週日晚上8點於東森戲劇台、晚上10點東森超視播出。《2049》IP將會有更多跨界合作與多樣延伸，例如由閻奕格、林哲熹、木木林葦妮聲音演出的2049＋動畫影集《絕處逢聲》、與羅恩妮、SONY唱片、榮獲金鐘最佳客語專輯肯定的春麵樂隊合作音樂原聲帶以及出版品等將陸續問世。