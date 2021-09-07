東京奧運射擊選手吳佳穎、划船選手黃義婷以及跨欄選手謝喜恩，日前作客《娛樂百分百》的《娛民遊戲》單元。初見選手，主持人黃偉晉興奮之餘，笑稱自己是游泳界「落水男神」，他說：「因為我不會游泳，所以溺水的話，會比別人死的快，如果有一個比賽是跳水後永遠不起來的話，我一定會贏！因為我跳下去就直接沉下去了。」邱鋒澤更異想天開表示，奧運如果增設「鯉魚躍龍門」項目，相當有自信地說「我有機會拿冠軍」，令眾人傻眼。

吳佳穎、黃義婷、謝喜恩一起擲骰闖關解任務，遊戲開始前，三3也分享私下生活。吳佳穎透露自己賽前準備撇步，「射擊項目很需要讓心靜下來，所以比賽前我都會讓自己與世隔絕，不只不會滑社群軟體，也會戴起耳機聽音樂，讓自己盡量不要聽到別人說其他的事情。」黃義婷平常訓練為配合潮汐時間，都早睡早起，「像錄影這天，我早上4點半就起床去訓練了」，邱鋒澤聽了不敢置信回：「4點我才剛睡。」謝喜恩則透露，每次在做重量訓練時都會萌生放棄念頭，她說：「每次做重量訓練，我都會想說幹嘛要做這些運動？也會一直懷疑自己為什麼要從事這個運動？但回過頭來看到自己能站上奧運 ，就覺得這些過程是很值得回憶的。」

難得與奧運選手同台，黃偉晉大方承認自己是旱鴨子不會游泳，邱鋒澤自封是「跳遠男神」，邱鋒澤逗趣說：「之前上《娛樂百分百》鯉魚躍龍門單元後，我發現我腿特別有力，原地的話大概可以跳五米，有助跑可以跳到十米，現在的目標就是希望2024年奧運增設鯉魚躍龍門項目。」黃偉晉不禁吐槽：「好恐怖喔，他剛剛講那一大段好有自信，感覺真的要準備去參賽耶！」《娛樂百分百》於疫情期間創新啟動線上錄影後，將於下週二（14日）恢復進棚錄影，黃偉晉、邱峰澤及陳零九睽違3個多月，終於將在節目合體，也將舉辦「娛你一起」 線上粉絲見面會。