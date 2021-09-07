香港總商會7日表示，將今年香港生產總值（GDP）增長預測上調至6.3％，因本地疫情持續受控，且出口及本地需求均有明顯改善。總商會指，香港與大陸能否恢復通關，是影響2022年經濟的重要因素，如政府能夠在通關政策上提供時間表，對企業為經營作準備提供很大幫助。

此外，總商會今天發表的一項調查結果顯示，44％受訪企業預期2021年全年營業額將較去年增加，反映營商信心正在改善。仍有18％受訪企業預期今年全年營業額將會較去年減少，另有34％則預料營業額仍低於疫情前水準。

調查結果指，跨境往來受阻為企業面對的最大挑戰，其次是社交距離措施窒礙商業活動，而人才流失和供應鏈受干擾則分別排行第三和第四。

總商會高級經濟師莊仕傑在發布會稱，與社交距離措施相比，通關障礙對企業造成的打擊明顯較大，如果疫情持續受控，而相關措施得到放寬，令跨境往來及商業活動能有序恢復，才能大大減低企業的經濟壓力。否則對很多企業來說，要實現有意義的復甦仍有一定困難。

因應疫情受控、香港疫苗接種率上升、出口明顯復甦，且政府向合資格市民派發5000港元消費券對消費有一定提振作用，總商會將2021年香港GDP增長預測，由去年末的3.5％調高至6.3％，為港府修訂後5.5％至6.5％的範圍內。

但莊仕傑表示，香港未來的經濟仍有不少不明朗因素，包括是否能有效持續控制疫情、變種病毒的挑戰、全球供應鏈處於瓶頸，這些因素都將能窒礙經濟復甦。

香港政府今天宣布下周三（15日）推出「來港易」計畫讓大陸及澳門非港人抵港免檢疫，與大陸局部單向恢復通關。

莊仕傑稱，香港能否與大陸通關，是影響明年經濟表現的重要因素，因今年帶動香港經濟有較大增長的因素到明年將消化，單靠本地需求刺激難以令增長持續。

他並認為政府應就通關等政策向社會提供一個時間表，讓企業能夠做好準備，對它們的經營能有很大幫助。