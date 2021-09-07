嘉義縣溪口鄉火雞農蔡世緯從經營竹編工廠轉行飼養火雞，去年因新冠肺炎疫情，火雞生肉訂單少3到5成，他與兒子蔡坤宸研發火雞肉加工品，初期以肉鬆、肉條為主，因不加豬油及黃豆粉等，受到許多不吃豬肉的移工、新住民歡迎，今年疫情升溫後網路商店業績也逆勢成長2成以上。

蔡世緯是竹編工廠第三代，後來因竹編產業沒落，除訂單減少外也遇到人力斷層，那時開始從事副業養火雞，到現在火雞已是主業。蔡世緯說，台灣人平時要吃火雞的話只能到火雞肉飯店，因此疫情爆發以來生肉訂單少了3到5成，幸好2年前開始研發火雞肉鬆、肉條，業績在疫情期間持續成長，多少彌補生肉的業績缺口。

蔡世緯的兒子也是農泉畜產負責人蔡坤宸5年前返鄉養火雞，蔡坤宸說，從網路銷售數字觀察購買的買家多以家庭居多，也收到很多不吃豬肉消費者的回饋，因火雞肉鬆不添加豬油及黃豆粉，且標示清楚，用烘培方式做出香氣，對豆類過敏及伊斯蘭教徒都可以放心吃。

蔡坤宸說，2年前研發肉鬆、肉條，180克的肉鬆要用300克的火雞純肉才能做出來，一開始找人代工，到現在加工廠有一個產線專出火雞肉商品，疫情期間慢慢做出業績，今年疫情升溫後更能看出宅經濟的需求，目前一個月可以出貨上千罐。

現在蔡坤宸及蔡世緯父子致力於開發新商品，蔡世緯說，目前跟廚師合作研發即食包，讓民眾在家經過簡單烹調就能吃到新鮮火雞肉，有一個英國廚師做出類似輕食的口味，讓人很驚艷，目前在想辦法將它商品化。