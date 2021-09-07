新竹市長林智堅近期拋出「大新竹」縣市合併議題，新竹縣長楊文科不僅認同更認為還應該升格。新竹出身的民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，新竹縣、市已經走到「合久必分、分久必合」的階段，可以修改《地方制度法》調降直轄市人口門檻，若有跨黨派都有共識，修法不難，能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉。

柯建銘強調，議員應選名額、選區不會變，升格後林智堅還可以再選，楊文科也可以，都可以有「新的開始」，其他人也都可以選。依目前新竹縣議會36席、民進黨僅2席，新竹市議會33席、民進黨僅6席的結構，對民進黨不一定有利。各政黨應該從整體縣市發展來討論，而不是政治盤算。

柯建銘指出，新竹縣、新竹市經歷40幾年分家，城市發展已經必須重新思考。新竹縣、市是共同生活圈，如工研院位於新竹縣竹東鎮、新竹科學園區是在新竹市、竹科第三期工程在新竹縣，還包括交通規劃、污染等問題，都需要縣市共同解決。

柯建銘說，倘若新竹縣市合併為「第七都」直轄市，將會成為最有特色的直轄市，並可與其他直轄市分配70％統籌分配款和資源，如果沒有升格，新竹永遠找不到好人才。

他說，若欲推動新竹縣市合併升格，需要修改《地方制度法》第4條，將人口聚居125萬人才能設直轄市的門檻，調降為100萬人，並訂定明年12月25日為改制時間，若能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉。

至於修法時程，柯建銘說，目前民進黨內部尚未針對新竹縣市合併的議題做討論，也還不知道行政院、內政部的態度，林智堅先拋出來「倡議」，只能說修改《地方制度法》是其中一種可能途徑。

他說，每個政黨對於縣市合併升格議題，都會做政治考量，屆時市長、議長都只有1人，議員席次也會縮減，依目前新竹縣議會36席、民進黨僅2席，新竹市議會33席、民進黨僅6席的結構，對民進黨不一定有利。

對於拋出的時機備受質疑，柯建銘表示，林智堅拋出縣市合併的想法，也是因為已任兩屆新竹市長，比任何人都有感。