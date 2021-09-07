儘管股市成交量現在急速降溫，從6000多億降至不到4000億的水準，但元大金旗下龍頭券商元大證券及元大人壽投資獲利豐收，因此仍逆勢交出好的獲利成績，根據元大金最新公告，元大金8月份稅後獲利257.99億元，單月獲利34.18億元，仍穩居金控獲利前四大。

累計今年前八月，元大金的獲利較去年同期成長43％，而元大證券前八月和去年同期相較更成長98％，除了獲利穩居前四大，成長量能也名列前茅，僅次於富邦金、國泰金、中信金等三家旗下有大型壽險公司的金控。

金融圈對於券商獲利，一般只注意到股市成交量對於經紀業務的挹注，但元大證券在獲利結構上可說相當特殊，在自營部以及承銷業務逐步壯大之下，使得儘管成交量萎縮三分之一，但元大證券仍有來自其他業務的獲利可能彌補、支撐；根據元大金最新公告，元大證券8月稅後獲利19.16億元，其中有不少來自於自營部的操作，以及股票投資配發股利的加持，此外，元大證券海外以韓國為首的子公司，獲利也相當穩定，截至8月底止，海外子公司佔元大證券總獲利比重接近22％，也成為元大證券獲利的重要加持。

除了元大證券在8月份受惠於財務操作的助益，元大人壽在8月份亦受惠於投資利得大豐收。根據元大金公告，元大人壽在8月份的稅後獲利5.85億元，亦創單月新高紀錄，據了解，元大人壽8月份也受惠於金融投資及股利的配發進帳，包括股票及債券投資，都有展獲。