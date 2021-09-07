愛奇藝7日宣布攜手韓國製作公司「Studio Dragon」再推自製韓劇《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》，由男神李棟旭攜手《經常請吃飯的姐姐》魏嘏儁（前譯：魏河俊）、《浪漫的體質》韓知㒚與「VIXX」隊長N（車學渷，前譯：車學沇）主演，《驅魔麵館》製作團隊打造全新熱血推理動作劇，將於12月在愛奇藝191個國家及地區播出。

該劇是部講述有能力卻是「壞傢伙」的秀悅（李棟旭飾）在與正義的「瘋傢伙」K（魏嘏儁飾演）相遇後找回人性的英雄題材劇集。原本是只想順利升官的腐敗監察秀悅，力行鏟除警察內部貪爛與不公不義，追求實現社會正義之事；李棟旭將在劇中展現亦正亦邪的雙重魅力，令人高度期待。而魏嘏儁扮演正義的瘋子「K」，是夢想成為時代英雄，面對不公時會掄起拳頭的人。女主角韓知㒚則飾演李棟旭的前女友，因為享受打擊壞蛋的樂趣，成為了1名緝毒警察，3人在劇中的化學效應相當精彩。