2022台北市長選舉看好誰？擁有美國艾默理大學神經化學博士學歷的台北市5連霸議員潘懷宗分析，目前國民黨立委蔣萬安雖被看好，但他戰鬥力太弱。民眾黨方面，台北市副市長黃珊珊可能代表該黨參選，而目前藍綠在台北市基本盤大約分占4成和3成，民眾黨的支持度約7%至10%左右，整體來看國民黨勝算較大。

潘懷宗近日接受港媒《中評社》專訪，談及2022台北市長選舉，他表示，候選人方面，民眾黨很可能推副市長黃珊珊代表參選，黃珊珊聲勢不夠強，但個人戰鬥力比蔣萬安強很多，加上她若能承接柯文哲的支持度，符合藍綠白3：3：3的態勢就有贏的機會，不過這並不容易。

在國民黨部分，潘懷宗分析，藍營可能推蔣萬安委員出來選，而他雖然有國民黨板塊的加持，但他個人戰鬥力實在太弱，表現不突出，要小心民眾黨打出聲勢。

至於民進黨方面，潘懷宗認為，目前人選還不明朗，有傳桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌，以及衛福部長陳時中等人，但民進黨現在沒在思考這一塊。依綠營操作慣例，都是選舉逼近的時候才會明朗化。

最後，談及台北市長選舉是否可能「藍白合」？潘懷宗認為，這組合可能性低，如果蔣萬安、黃珊珊都認為自已會贏，當然不會合作，因為誰都不願意讓，這是人性。