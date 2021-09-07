防堵疫情破口，是各國防疫相關單位正積極努力的目標。在眾人都努力防疫的情況下，若是有人刻意違反防疫規定，導致疫情更為嚴峻，重罰是免不了的。而在越南，這類「沒在怕」的人士更要當心。因根據報導，一名越南男子因嚴重違反防疫規定，遭到判刑5年！

《NDTV》報導指出，根據越南金甌省(Ca Mau)法院的公告，一名名為Le Van Tri的越南男子，在7月從當前疫情重鎮胡志明市(Ho Chi Minh City)違反防疫規定，返回家鄉Ca Mau，以致多人染疫，被依「將危險的傳染病傳播給其他人」罪名定罪，遭判刑5年。

據了解，28歲的Le Van Tri在7月7日被驗出確診新冠肺炎，他在越南南部金甌省被逮捕，當地疫情明顯沒有胡志明市那麼嚴重。他因為違反21天居家防疫禁令，導致多人因他而染疫。報導統計，共有8人因為他而感染，其中一人在8月7日死亡。

越南在去年的防疫表現不錯，確診人數維持低檔。但當地如今正面臨有史以來最嚴重的疫情高峰，根據約翰霍普金斯大學統計，以確診數來說，越南目前排名全球第15名(其餘包含印尼、泰國、馬來西亞也都是東南亞地區中疫情較為嚴重的國家)。根據全球即時數據統計網站worldometer.com統計，越南累計確診數超過53萬，目前病歿人數13385。自8月21日起越南每日新增確診病例數就破萬，至今仍處於疫情高峰。

越南疫情多數的確診病例與死亡病例都落在今年4月底之後，為防堵疫情，首都河內(Hanoi)以及商業中心胡志明市，在過去幾個月內都處於嚴格封鎖狀態。

上述28歲男子因違反防疫令、導致疫情傳播而遭判刑5年的案例，並非疫情下首例。越南海陽省(Hai Duong)在7月份也有一位32歲人士遭判刑18個月；也有一位越南航空空服員因類似指控，遭判處2年緩刑。

疫情防控不易，在Delta病毒肆虐的情況下，更為艱難。若政府祭出防疫鐵腕政策，或許對於遏止疫情傳播，有望發揮警示功效。