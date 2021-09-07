八里左岸今年6月驚傳隨機變態狼，48歲張姓歹徒短短3天內，二度試圖侵犯落單女子，新北公部門積極改善環境 （洪孟楷服務處提供／戴上容新北傳真）

八里左岸今年6月驚傳隨機變態狼，48歲張姓歹徒短短3天內，二度試圖侵犯落單女子，警方獲報後，立刻鎖定嫌犯逮捕歸案，立委洪孟楷針對八里左岸環境會勘，蘆洲警分局表示，將主動追查治安人口，八里區公所則與里長增設照明地點，高灘處則修剪樹枝，減少昏暗路段，預計9月底前完成。

甫出獄48歲張男今年6月晚間7時許，在新北市八里區龍米路上自行車步道上，看一位女子獨自一人在街上行走，竟跟蹤在後，強行觸摸胸部等處，幾天後，張男又故技重施尾隨另名散步女子，將她撲倒草地上，觸摸胸部等處。2女報警後，張男到案承認是隨機犯案，士林地檢署偵結依妨害性自主提起公訴。

立委洪孟楷6日舉行會勘改善八里左岸周圍環境，他表示，去年發生馬來西亞籍女大生命案，就因為發生地點偏僻沒有路燈、監視錄影系統，追兇相對困難，此次會勘，由相關單位新北市高灘工程處、警察局、大崁里長林秀真共同關心案發地點如何改善防止憾事發生

八里區公所表示，將會同主管機關高灘處與各里的里長，實際走訪沿線，確認增設照明設備地點，也完成左岸治安死角盤點根治；新北市高灘工程處完成植栽茂密導致昏暗路段評估，並且最晚在九月中修剪完畢，往後每兩到三個月定期修剪、以免過盛。

蘆洲警分局則表示，將清查治安列管人口，如有報到不確實，主動追查，避免再犯率造成危險，還市民自在、安全的居住環境。