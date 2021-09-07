日本第四度贈台疫苗 101點燈感謝 20:062021/09/07 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 101第四度贈台疫苗，台北101今晚（7日）點燈感謝。（101提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本第四度贈台疫苗，台北101今（7日）點燈感謝。（101提供) 日本第四度提供台灣疫苗，於今日抵台，台北101於今日（9/7）晚間18:30-22:00點燈打字，展現台日友好的堅定友誼，感謝日本在疫情期間給予台灣的各項暖心協助。 點燈打字文字：台日友好、溫暖感心、互助合作、攜手抗疫、台灣日本、台日の絆❤️、感謝の心を再び。」 印太機場城市防疫論壇 鄭文燦分享桃園防疫經驗 日本四度贈6.4萬劑AZ 效期曝光 陳時中讚「好鄰居」 #點燈 #感謝 #台日友好 #101 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》土洋對決 台股17500爭奪戰 15:252021/09/07 財經 台積電籲加速施打BNT 陳時中坦言1關鍵拉長時間 14:372021/09/07 生活 嘉市調查BNT接種意願 社團贈5萬疫苗空針 04:102021/09/07 地方新聞 疫情升溫 蔡英文提守護孩子兩重點 籲別抱僥倖心態 18:232021/09/07 政治 把握回檔機會 布局台股基金投資買點 15:372021/09/07 財經 不斷更新》電子回檔 航海王再起 台股跌逾百點失守17400 09:132021/09/07 財經 嗆謝志偉別只出一張嘴 宅神豪言：我出錢讓你回台打高端啦 16:512021/09/07 政治 移民署查獲可疑豬肉1108公斤 5件驗出「豬瘟陽性」 12:092021/09/07 生活 德國採購疫苗至少兩個月 謝長廷：台日模式是正確的 12:592021/09/07 政治 Delta來了第二劑沒來 李艷秋「5點現實」提醒民進黨：台灣人民非常寬厚 12:502021/09/07 政治 三緯企業公司 捐贈南投縣2輛復康巴士 19:312021/09/07 寶島 生活熱門新聞 北市南港某國小及附幼明起停課 家長曾與新北確診家庭出遊 - 生活 新北幼兒園男童確診 彰化爺奶4人遭匡列隔離 - 生活 新北幼兒園8童確診 恐怖環節曝光 眾人一看驚：慘了 - 生活 幼兒園教師有症狀仍上課3天 陳時中：恐已爆多波感染 - 生活 追幼兒園群聚 醫怕爆：線頭拉起來不是粽子是葡萄 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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