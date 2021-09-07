日本第四度贈台疫苗，台北101今（7日）點燈感謝。（101提供)

日本第四度提供台灣疫苗，於今日抵台，台北101於今日（9/7）晚間18:30-22:00點燈打字，展現台日友好的堅定友誼，感謝日本在疫情期間給予台灣的各項暖心協助。

點燈打字文字：台日友好、溫暖感心、互助合作、攜手抗疫、台灣日本、台日の絆❤️、感謝の心を再び。」