新加坡疫苗覆蓋率已超過8成，近期本土案例仍不斷上升。專家分析，對抗Delta變異株不能單靠疫苗。此變種病毒特徵包括確診者釋放的病毒量更大、更容易傳染給他人及潛伏期較短。

新加坡自8月中旬逐步放寬防疫措施以來，本土確診案例數不斷上升，這些新增病例大多為感染Delta變異株所導致。衛生部昨天表示，過去一週的社區案例從先前的723例增至1325例，多了約一倍。

「海峽時報」（The Straits Times）今天報導，新加坡國家傳染病中心（NCID）主任梁玉心受訪時表示，「若我在2020年做足100%，那我今年需要做到200%」，因為這是對抗Delta變異株所需努力的程度。

「我們不能單靠疫苗」，她強調，這也就代表，儘管已經接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，還是必須把口罩戴好、保持手部清潔及保持謹慎的防疫心態。

國家傳染病中心今年收治了1100名COVID-19確診者，其中99.6%感染了Delta變異株。梁玉心指出，Delta變異株有3個特性導致比先前出現的病毒株傳染力更強。

這包括感染者釋放的病毒量更大；國際研究也顯示，Delta變異株較能附著在人體的上呼吸道，使其更容易傳染給他人。另外，Delta變異株潛伏期較短，大概3到5天左右，這意味著可能更快傳染給其他人。

她說，若這波疫情沒被控制下來，新加坡的確診病例數可能會急遽上升。

另外，梁玉心等傳染病專家也齊聲呼籲民眾，即使已完成接種，防疫也不能鬆懈。

人口約570萬的新加坡自去年底啟動全國COVID-19疫苗接種計畫，據衛生部統計，截至5日，星國81%人口已完成疫苗接種，83%至少接種一劑。

隨著疫苗覆蓋率提高，新加坡正轉為「與病毒共存」的防疫策略，關注重點為重症及死亡人數。

不過，有鑒於近期確診病例激增，為減緩病毒傳播速度，爭取時間為尚未接種者施打疫苗及為年長者追加施打第3劑，星國衛生部昨天宣布一系列新措施，包括推行更廣泛的檢測、強制更多行業實施定期檢測、鼓勵民眾減少非必要的社交活動等，以避免病例快速增加，確保醫療量能足以應付。

新加坡已連續15天新增本土案例都破百例，其中3天更超過200例；近期增加的病例大多與商場、移工宿舍及多個公車轉運站出現的大型感染群有關。

在確診人數不斷上升之際，新加坡目前重症人數仍保持穩定，衛生部昨天表示，有21名重症患者需要輸氧治療，6名患者收治於加護病房。

衛生部今天通報，初步確認新增328起本土案例、另有4起境外移入。全國累計6萬9233人確診，目前病故人數維持55人。