周渝民日前為宣傳新戲《逆局》接受專訪。（愛奇藝國際站提供；服裝提供：Berluti ）

周渝民日前為宣傳新戲《逆局》接受專訪。（愛奇藝國際站提供；服裝提供：Berluti ）

周渝民在《逆局》演出重刑犯吃盡苦頭。（愛奇藝國際站提供）

周渝民在《逆局》演出重刑犯吃盡苦頭。（愛奇藝國際站提供）

周渝民在《逆局》被獄友勒脖，體驗窒息瀕死痛苦狀態。（愛奇藝國際站提供）

金鐘視帝周渝民（仔仔）暌違台劇將近10年，最近在愛奇藝原創劇集《逆局》飾演身兼心理剖繪專家、殘暴施虐案嫌疑重犯的律師梁炎東，他日前接受專訪時表示，這次再回台參與影視作品，發現跟以前相比，質量都有巨幅提升，更樂見比他年輕的人才都爬上來了；他也大方分享這些年結婚生女後的人生轉變，坦言從剛結婚時到有了小孩後，對家庭的態度有滿大差別，「有生命誕生後就要共同面對，都要為女兒設想、煩惱」。

聊起成為爸爸後最大的改變，仔仔舉例，生性害羞、不喜歡外出、不習慣面對人群的他，以前雖然喜歡開車，但到某個景點是不會下車的，「現在有了小孩，小孩需要面對人群，所以我就面臨選擇，哪個比較重要就做哪個，現在我們就常一起下車去面對人群」，但也坦言「這永遠不會習慣的，這是我的個性」；此外，過去晝伏夜出的他，開始為了5歲的女兒「早起」，即便凌晨收工、早上5點才回到家休息，只要體力允許，他7點也會起床送小孩上學。關於為人夫、為人父後與原生仔仔的各種衝突，「我必須自己學著去釋懷」。

周渝民這次在《逆局》中演技再升級，飾演頂尖聰明、無所不能的3重身份角色，文戲深沉內斂，武戲動作精彩，一場他遭監獄獄友爆打勒脖的危險畫面，他主動要求被以塑膠軟管勒脖，直到被壓住氣管到幾乎窒息、眼睛失焦才開始揮手請導演正式拍攝，真實呈現雙眼血絲、頭爆青筋、臉色慘白，瀕臨在死亡及窒息邊緣狀態，過程中軟管還因為用力過度爆斷多次，除了脖子留下勒痕，臉頰也被甩傷。「當下已經是70％ 真實的痛苦，但試著演到100%，這也是第一次為了表演真的體驗到這樣痛苦的瀕死的狀態」。

但卸下專業影帝光環的他，一回到家就變繞指柔的女兒奴；訪問當天他晚上7點多才結束工作準備趕著回家，「因為8點我要搞定我們家小天才，那是她洗澡睡覺的時間！」雖然女兒「很偶爾」才願意讓他洗澡，「 但她會喊我過去陪睡，我就是扮演木頭、抱枕角色，基本上不用講話，主哏留給媽媽，她會跟媽媽講情話，我躺在那裡只是確保她手甩過來時會碰到有個人，功能就像抱枕一樣！」

以前拍起戲來總會入戲到忘我、罔顧自身安危，有了家庭小孩後是否學會保護自己？他說其實劇組、武術指導比他更保護他自己，「這次開拍前有跟武術指導說我拍戲的習慣，急的時候會急到不顧自己安全，請他們認為有安全顧慮時要拉我一把！」坦言以前拍戲只要神經線一斷，就會爆衝、不管自己安全與否，「一定要有人拉我，結果這次拍戲期間有好多次都是靠他們把我拉到旁邊冷靜，很謝謝他們」；至於獄中被爆打施暴的戲，他如果發現「只會被摔一下」，就常嫌麻煩不想穿護具，最後也總是靠武術指導「拜託」，「都是他們在拉著我穿護具、保護我！」

仔仔坦言以前因為拍戲都不穿護具，衍生出來的傷害開始一一浮現，從左肩、左膝、髖關節、腰都是舊傷，尤其為這部戲進行武術訓練時，更確定自己因為髖關節受傷，不能再做「側踢」抬腿動作，「已經沒有核心力量支持抬腿動作，只能踢低的角度」。

老婆喻虹淵不擔心嗎？他說，老婆沒有想到這一塊，「她跟我合作《痞子英雄》時還沒有這麼深刻的印象，她也不是很清楚戲劇講究真實狀況時每一個環節都滿危險，但她都叫我拍戲時要冷靜、要想想家人、不要衝動，她很不喜歡我拍完回去過一陣子又發現有傷，因為我覺得治療很浪費時間，她就會說為何不一開始就做好保護」。

不過仔仔強調不會因結婚、生小孩就影響接戲挑戲工作原則，「如果因為私底下的事情就影響拍戲原則，就是有點搞不清楚什麼叫工作」。但他不諱言以前的自己拍戲什麼都不怕，衝、吊、甩、摔都無所謂，直到發生Selina拍戲意外燒傷事件，讓他發現生命很重要，「當時我正跟她在同一個車墩片場拍《回家》，也同樣在拍有危險的戰爭爆破戲！我從來沒想到只是拍戲會遇到這麼大的傷害！」幸好因為這起意外事件，後來整個拍戲安全層級提高很多，經紀公司挑戲更注重安全，製作單位也不想再出意外，他這才開始有概念，發現原來不同的團隊、不同的人會有不同的專注度，並從爆破師傅那裡學到很多安全知識與觀念，發現如果請的人不是特別好或細節沒有特別講究，出錯機率就可能比一般人高！

雖然熱愛演戲也愛女兒，他卻不會特別想拍適合女兒看的戲，覺得這年紀的小朋友應該也看不懂，他笑著反問記者：「她要看什麼？我要演卡通給她看嗎？」他認真地表示：「每一代人都要有讓他追隨的人，不用我一直在每一代出現，我可以演我年紀可以演的角色，不會因為她（女兒）而演出降低我標準的戲；她有她將來追隨的明星偶像，讓她自己發展就好」，並透露女兒現在沒有偶像，只是在學校看到同學哼哼跳跳Blackpink的歌，女兒回家也跟著哼跳，還跟爸爸說：「你不知道嗎？這是Blackpink的歌啊！」且能如數家珍記住每個團員的名字。

仔仔說，在合理條件下，會尊重且不會限制女兒的興趣發展，不過女兒教育、學習一向都是老婆主導，「我們溝通過，在教育上面，她用的心比我多、陪伴時間也比我長」，也因此女兒比較黏媽媽，但他就算收工回到家只剩下半小時的能量，也會選擇全都給女兒，「只是小孩不懂我的時間其實很壓縮，僅剩的所有能量給她時，她也不一定會用心接收，玩一玩沒興趣就去找媽媽了」。

他也透露女兒個性跟他一樣內向害羞，因此會幫她安排很多跟同齡小朋友互動的機會，讓她去習慣更多團體生活，除了學校、還有課後輔導課程，媽媽群組也會相互推薦有什麼課程可以一起組團去上課，「希望她多去跟別的同學互動，認識人時至少不要是縮起來的」。至於女兒有沒有許願想要弟弟或妹妹？他笑回「沒有」，他與老婆目前也沒有考慮再生第二胎。

他說，之前為了多留時間給家人，就算在大陸拍戲，也會把每個月劇組給的假期集中成4、5天可以一次回台，「所以我們分開最久都不到一個月，沒有到真的見不到爸爸，而且現在很方便，每天都可以視訊，想我時就錄音、錄影，我有空時就會馬上回」，疫情這段時間他因跟女兒有更長的時間相處，感情也變得更好更緊密。被誇「好爸爸」的他，謙稱：「還好啦，不就是多一點付出而已！」

今年是仔仔入行20年，也同時進入40不惑之年，他說最大的體會，就是人要活在當下，「這是我以前不會有的體會。以前的我是追著未來做事，可能20歲想演25歲的戲的樣子，25歲想演30歲的戲，一直到現在才知道，當我在追求未來的同時，我放棄了很多現在的事情。我體會到活在當下才能創造更多未來、更珍惜身邊人事物。尤其因為疫情關係看到很多分離，對人生有了很多體悟」。