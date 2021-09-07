64歲的大仁哥曾是電玩店、超商「頭家」，也當過保全組長，因罹患大腸癌辭去工作沒收入淪為街友，後在新北市街友重建中心的鼓勵和媒合下，他放下身段，從零開始，從2019年4月起，在仁愛之家擔任洗衣工，月領28000元，大仁哥說，「重建中心給了他重生，希望有機會回報」。

新北市社會局表示，大仁哥的父母早逝，與弟妹相處不善，婚姻也只維繫3年便告吹，2位孩子監護權歸前妻，迄今失聯，他年輕時非常活躍，曾與朋友合夥開起電玩店，遇上警方大掃蕩，只好金盆洗手另謀他途。

沉寂一陣子後，大仁哥東山再起，在住處附近開起自營超商，但好景不常，但在四大超商崛起後，連鎖競爭的壓力下，只得認賠殺出，甚至將房產變賣，以支付所需，事業失敗後，他改做保全維生，這一做就長達10多年，一路升到組長。

但人生無常，大仁哥後來罹患大腸癌，只得中斷工作專心養病，幸賴妹妹資助房租長達8年，然妹妹也因家庭壓力，無力繼續負擔，大仁哥因此淪為街友，在社會局委託安置於護理機構在身體逐漸復原後，轉至萬里街友重建中心休養。

新北市街友重建中心主任丁琨祥表示，由於大仁哥當過老闆和保全組長，又有領導特質，希望他發揮母雞帶小雞的功能，帶頭示範重返職場，也能激勵其他街友，大仁哥因此2019年4月開始到仁愛之家擔任洗衣工，工作認真穩定，最近他帶了許多伴手禮回中心探望。

社會局長張錦麗表示，社會局近年來與勞工局合力推動街友就業職訓及媒合，開辦適合街友的職訓班，如清潔環保班、綠手指美化班、洗衣班等，並媒合愛心廠商入班徵才，平均每年至少有50人成功就業，持續穩定3個月以上，就輔員還會持續追蹤，避免再落入街友循環。