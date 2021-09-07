台股今日開高走低，一度摜破季線，晶圓雙雄獲利賣壓湧出，由航運股領攻，傳產股撐盤，在變種病毒威脅升高之際，防疫概念股也有大批資金湧入，終場指數下跌 66.43 點，收在 17428.87 點，成交值3343.89 億元。土洋持續對作，三大法人共買超 24.34億元，其中外資及陸資買超61.50億元，投信和自營商分別賣超15.59億、21.57億。

權王台積電漲多拉回，聯電也湧現賣壓，世界先進表現有撐，尾盤資金進駐，翻紅上漲近 4%。其他權值股方面，鴻海、瑞昱、日月光投控賣壓都相當沉重，台塑四寶由台塑領軍上漲 1.7%，南亞、台化同步翻紅。金融股漲跌互見，富邦金、台新金等均上漲，面板雙虎跌深反彈，友達大漲3.8%。

航運股再度成為盤中焦點，萬海今天除權息，每股配發（現金股利 1 元+股票股利1元）強勢攻上漲停，填權息達成率超過90%，長榮、陽明分別大漲8%、6%；擔憂出現防疫破口的情緒帶動宅經濟概念股人氣回籠，宅配通、嘉里大榮今日亮燈漲停，運輸類股終場大漲逾6%，成交比重回升至近30%，有人氣回籠之勢。

桃園機師、新北幼兒園疫情連環爆引發投資人擔憂，防疫概念股再度嶄露頭角，包括康那香、恆大、美德醫療-DR、毛寶、亞諾法、寶齡富錦等股價均亮燈漲停，高端疫苗急拉漲逾5%，二大電商富邦媒、網家漲勢也相當猛烈，其中網家尾盤更是直攻漲停。

值得留意的是，外資今天掃貨櫃三雄長榮、陽明、萬海共3.3 萬張，同時反手出脫面板三虎，以及聯電、台積電等半導體族群。操作策略仍採汰弱留強守株待兔，穩健原則持股在6成，切勿追漲殺跌，選股方向以電動車、半導體、貨櫃三雄長線為主流不變，拉回布局獲利將可期。

(本文作者為摩爾投顧分析師黃世民)

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