三總牙科主治醫師涉詐健保百萬 遭檢調搜索約談 20:172021/09/07 中時 黃捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益遭檢舉詐領健保補助約百萬，7日遭檢調搜索。（取自三軍總醫院官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，遭檢舉與民間牙醫診所共謀，詐領健保補助約100多萬元，台北地檢署7日指揮調查局桃園市調查處，兵分4路發動搜索，約談李宗益等6人，全案將朝刑法偽造文書等罪方向偵辦。 檢調獲報，李宗益除了本職在三總牙科暨口腔診斷科擔任主治醫師，同時也在外兼職，竟自去年起涉嫌與外面診所的負責人合謀，製作不實問診病例，向健保局申請補助，詐領約100多萬元，涉嫌偽造文書、詐欺等罪。 調查局南機站筆錄遭竊案 林岱樺服務處主任今到站說明 防惡性競爭 11家網約車平台遭約談 #李宗 #主治醫師 #牙科 #三總 #約談 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印太機場城市防疫論壇 鄭文燦分享桃園防疫經驗 17:322021/09/07 政治 女調查官滑手機 證人竊走筆錄 04:102021/09/06 社會新聞 毒販大翻供稱不識徐宿良 要求勘驗調查筆錄 17:492021/09/06 社會 海關遭報關業者員工毆打 已依法送辦 13:522021/09/03 財經 調查局筆錄資料遭竊 南機站：不影響後續調查 14:252021/09/05 社會 國統爆內線交易 檢調約談11人 前後任董事長無保請回 14:562021/09/03 社會 前法官涉關說遭起訴 否認枉法裁判 15:312021/09/07 社會 證人偷筆錄向綠委通風報信 2調查官涉嫌洩密 09:002021/09/05 社會 獨》高雄游泳委員會爆偷接官方用電 傳綠營民代介入關切 17:092021/09/07 社會 專挑醫生下手 王牌保險經紀人吸金2.8億遭收押 17:382021/09/03 社會 北市3警涉貪 內湖刑警收毒梟20萬遭羈押另2警交保 07:582021/09/03 社會 社會熱門新聞 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 條子鴿臉書回應所言屬實 貼出「證據」又被網抓1疑點 - 社會 就是愛聞你的汗臭味！情侶10大「甜蜜怪癖」 全中根本是真愛 - 社會 三總牙科主治醫師涉詐健保百萬 遭檢調搜索約談 - 社會 條子鴿出書爆所長塞錢 警界傻眼：你那時根本不在派出所 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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