三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，遭檢舉與民間牙醫診所共謀，詐領健保補助約100多萬元，台北地檢署7日指揮調查局桃園市調查處，兵分4路發動搜索，約談李宗益等6人，全案將朝刑法偽造文書等罪方向偵辦。

檢調獲報，李宗益除了本職在三總牙科暨口腔診斷科擔任主治醫師，同時也在外兼職，竟自去年起涉嫌與外面診所的負責人合謀，製作不實問診病例，向健保局申請補助，詐領約100多萬元，涉嫌偽造文書、詐欺等罪。