傳承167年鷄籠中元祭，今日傍晚於老大公廟舉行「關龕門」儀式，由市長林右昌與輪值李姓宗親會主任委員李騰龍等人，共同扣上鎖頭、關上龕門，請「好兄弟」返回冥間，並在鳴炮聲中完成儀式，象徵今年的中元祭圓滿告一段落。

關龕門儀式由道長帶領主普李姓宗親會等人進行淨壇、恭讀疏文敬告天地，並依循古禮上香、獻花、獻果以及經衣、財帛；再將裝有登記簿、鑰匙的錦盒取出，記錄關龕門時辰及姓名。隨後，由林右昌、李騰龍、議長蔡旺璉、老大公廟主任委員陳丁寶等人共同鎖上門鎖，完成關龕門儀式。

林右昌致詞時指出，關龕門儀式已圓滿完成，基隆人在中元祭期間的祭祀都非常誠心誠意，他說，今日本市連續27日「嘉玲」，幾乎在開龕門普渡以來都是零確診狀況，都是託宗親會的福氣，以及所有市民共同遵守防疫規定。

林右昌說，今年中元祭在施放水燈時，各姓氏的水燈都放得很順利，相信各宗親會來年一定都會順利平安，感謝今年輪值主普的李姓宗親會的辛勞，以及各宗親會的幫助，讓今年所有科儀都能夠順利圓滿。

基隆市文化局長陳靜萍指出，雖然今日是農曆八月初一，農曆七月已過，但依照往例，開基老大公廟會晚一天關門，讓可能還在人間流連的「好兄弟」來得及收假返回冥間，也展現鷄籠中元祭悲天憫人、博愛普施的精神。

陳靜萍表示，鷄籠中元祭一直以來皆由輪值的主普宗親會與市府相關人員合力舉辦，今年活動受疫情影響，飽受考驗，為維繫傳統科儀不輟，透過線上直播，讓民眾在家也能一起參與相關祭典，而今天的關龕門儀式也圓滿落幕，期待明年中元祭的到來。