每件嚴重創傷就代表了一個家庭可能因此破碎，到院前緊急救護與全民的生命福祉休戚相關，而緊急救護網的建置，地方政府扮演重要角色，包括資源投入、人員訓練、派遣流程、跨單位合作等等，都需要相關局處的推動。

特別是新冠肺炎疫情嚴峻，城市緊急醫療救護網絡更顯重要。針對各縣市是否積極建置完整的緊急救護網，《康健雜誌》特別策劃2021「城市急救力大調查」，從｢救護資源｣、｢救護能力｣、｢救護成果｣、｢識能教育｣等4大面向、17個指標，全面檢視各縣市的「急救力」。成績揭曉，六都組以新北市、桃園市分居冠亞軍，非六都組的1、2名則為嘉義市和新竹市，台東縣也緊追在後，拿下第3。

●新北市近半數指標獲得最高分 奪六都組冠軍；急診醫學重鎮桃園市居亞軍

新北市在4大面向都奪下第1，且有8項指標都拿到最高分，包括｢每輛救護車配置的救護人力｣、｢醫療指導醫師數量｣、｢EMT-P（高級救護技術員）占比｣、｢每個消防分隊擁有的EMP-T人數和救護志工數｣、｢急救教育宣導人次｣，這些努力也呼應了救護成果面向的OHCA（到院前心跳停止）存活率和康復出院率都是全國第1。

六都組第2的桃園市本就是急診醫學重鎮，也是全台最早成立專責救護隊的城市。 4大面向中，識能教育面向與新北同樣拿到最高分，救護能力則位居第2。其中表現最優異的指標是「醫療指導醫師到分隊參與的年平均時數」，表示醫生花費許多心力參與緊急救護運作、提升救護品質；「DA-CPR指導達成率」和「旁觀者CPR執行率」也是六都最高，代表在救護員到現場之前，報案者能透過線上指導執行CPR，提高患者救活率。

（圖片來源 / 康健雜誌提供）

●嘉義市、新竹市拿下1、2名；台東縣克服先天環境問題奪第3

非六都組的成績，嘉義市在4個面向都拿到最高分，因此奪下冠軍，其次則為新竹市和台東縣，兩個城市的總分只差0.2分。

嘉義市各項指標都在水準之上，其中在救護能力面向尤其優秀，包括｢中重度急救責任醫院佔比｣、｢醫療指導醫師到分隊參與的平均時數｣、｢EMT-P佔比｣等3項指標都是非六都第1。救護成果面向的OHCA存活率高達29.6％，不但是非六都最高，甚至也和台北市一樣好。

非六都第2名是新竹市，整體表現不錯，有4項指標拿下非六都最高分，包括｢每個分隊配置的AED數量｣、｢平均每輛救護車配置的救護人力｣、｢平均每個分隊擁有的EMT-P人數｣、及｢中重度急救責任醫院佔比｣，展現新竹市在救護人力的專業度和救護設備配置上的重視程度。

最讓人驚訝的是台東縣，明明幅員廣大、地形狹長、醫院又少，卻能超越多數西部城市拿下非六都第3名。4個面向中，救護成果第2、救護資源和識能教育也分別有3、4名的好成績，其中成果面向的OHCA康復出院率更是打敗其他非六都城市，拿到第1，即便與六都相比，也僅輸給新北市。

當不幸降臨時，到院前緊急救護就是急診室的延伸，如何讓每個縣市的居民都能接受到高品質的救護水準，端看地方政府怎麼做。

●2021《康健》城市急救力大調查總排名【城市急救力調查說明】

針對「救護資源」、「救護能力」、「救護成果」及「識能教育」4大面向，收集中央和各縣市的官方統計數據，共17個指標來進行調查，全面檢測各縣市的城市急救力。

1.官方統計數據由最好排到最差，其中指標分為正向、負向資料佔比排序。

2.每項指標的排序，用固定組數（5組）算出全距與組距，再將資料分組後給分，最好的給5分，接著依序是4分、3分、2分及1分。

3.4個面向得分計算方式：將每個指標得分進行平均，並轉換為十分制分數。

總得分計算方式：「救護資源」佔比30%、「救護能力」佔比30%、「救護成果」佔比30%及「識能教育」佔比10%，將4個面向得分相加後，以總分數進行排名。

4.考量各縣市人口規模與資源配置情形，本次調查分六都組、非六都組及離島組，其中離島縣市因先天條件與其他縣市差異大，不計算排名。