高市府今（7）日晚間發布人事異動，為應本府及各機關業務推展需要，經綜合考量相關人員所具知能、學經歷及專長等因素，自8日起進行職務調整，其中以工務局調動最多，而觀光局副局長邱俊龍調任參議，也被外界解讀因邱曾是韓市府任內的觀光局長，因此被冰凍，但市府解釋因壽山動物園改建，才借重建管處處長江俊昌專業，調任江為觀光局副局長。
相關職務調整如下：
新建工程處處長楊素鳳調任本府參事。
養護工程處副處長許永穆調任新建工程處處長。
新建工程處總工程司邱哲明調任養護工程處副處長。
工務局正工程司陳明軒調任新建工程處總工程司。
環境保護局副局長陳琳樺調任本府顧問。
環境保護局簡任技正黃世宏調任環境保護局副局長。
本府參議謝輔宸調任環境保護局簡任技正。
觀光局副局長邱俊龍調任本府參議。
工務局（建築管理處）處長江俊昌調任觀光局副局長。
養護工程處總工程司陳海通調任工務局（建築管理處）處長。
捷運工程局（工務管理科）科長王彥清調任養護工程處總工程司。
捷運工程局正工程司洪政豐調任捷運工程局（工務管理科）科長。
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