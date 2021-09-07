高市府今（7）日晚間發布人事異動，為應本府及各機關業務推展需要，經綜合考量相關人員所具知能、學經歷及專長等因素，自8日起進行職務調整，其中以工務局調動最多，而觀光局副局長邱俊龍調任參議，也被外界解讀因邱曾是韓市府任內的觀光局長，因此被冰凍，但市府解釋因壽山動物園改建，才借重建管處處長江俊昌專業，調任江為觀光局副局長。

相關職務調整如下：

新建工程處處長楊素鳳調任本府參事。

養護工程處副處長許永穆調任新建工程處處長。

新建工程處總工程司邱哲明調任養護工程處副處長。

工務局正工程司陳明軒調任新建工程處總工程司。

環境保護局副局長陳琳樺調任本府顧問。

環境保護局簡任技正黃世宏調任環境保護局副局長。

本府參議謝輔宸調任環境保護局簡任技正。

觀光局副局長邱俊龍調任本府參議。

工務局（建築管理處）處長江俊昌調任觀光局副局長。

養護工程處總工程司陳海通調任工務局（建築管理處）處長。

捷運工程局（工務管理科）科長王彥清調任養護工程處總工程司。

捷運工程局正工程司洪政豐調任捷運工程局（工務管理科）科長。