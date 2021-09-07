特斯拉在中國的充電樁生產專案近日已經建設完畢，項目建成後，將擁有5條半自動化組裝線，年產量一萬根超級充電樁。

大陸第一財經報導，該項目生產的是特斯拉的V3超級充電樁，最大充電功率可達250KW，以Model 3為例，部分車型在峰值功率狀態下，充電15分鐘最高可補充約250公里的續航里程。

此前，特斯拉超級充電樁均從美國進口，新工廠的落成將加速V3超級充電樁在大陸市場的普及，並進一步提升特斯拉超級充電網路的覆蓋率。

特斯拉在中國大陸開放使用的超級充電站數量突破900座，超級充電樁超過7000樁，充電網路已覆蓋中國330個以上的城市。

近期，特斯拉滇藏線超級充電站全面貫通，在雲南昆明到西藏定日縣近2800公里的路程中，特斯拉佈局了14座超級充電站，配備27個V3超級充電樁和18個V2超級充電樁，配合1個目的地充電站、2個目的地充電樁。