圓點奈米（6797）因新冠病毒不斷變異，核酸檢測剛性需求強勁，自結8月合併營收1.4億元，月成長11％，連續兩個月走升；累計1-8月營收13.8億元，年成長124％。

圓點持續開發產品線，將出席9/26-9/30舉辦的第73屆美國臨床生化學會年會暨國際臨床實驗室設備博覽會（American Association for Clinical Chemistry AACC），除將展出旗下榮獲工業設計獎項肯定的Maelstrom 4800外，也將首度曝光新產品Switch 8，蓄勢進軍15.2億美元的全球科學研究市場，全面完整核酸萃取儀器產品線。

根據BIS Research的調查研究數據，科學研究市場（Research Use Only RUO）規模約7.3億美元，是全球核酸萃取市場中占比最高的應用市場，遠高於規模第二的醫療檢驗3.4億美元市場，且前景可期，預期學術研究中心的研究費用將由2020年的7.3億美元，成長至2031年的15.2億美元，年複合成長率達6.85％。

圓點推出新產品Switch 8，除了完整公司的核酸萃取儀器產品線外，更將觸角延伸至前景最大的核酸萃取市場，維持公司的成長動能。

營運表現耀眼的圓點，上半年稅後淨利3.96億元，大幅成長382.85％；每股稅後盈餘17.06元。

該公司積極耕耘全球市場，目前歐美地區及韓國市場穩定發展，東南亞各國出貨大幅增加，其中在越南、泰國、印尼等，獲得許多大型醫院標案，貢獻營收成長。