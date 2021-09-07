新北幼兒園群聚今（7日）增至16人，指揮中心指揮官陳時中指出，目前已針對部分確診者測量體內血清抗體，但完整結果要等到明天才能公布，不過整體方向都指向Delta變異株。對此說法，前台大感染科醫師林氏璧感嘆表示，「如果是Delta，那Delta大概已經進社區一陣子了」。

幼兒園本土群聚引起社會關注，目前尚無法確定是Delta病毒入侵，為了釐清感染源，陳時中表示目前已開始做血清抗體，「有些人有、有些人沒有」，完整的結果待公布；病毒基因定序方面，由於比對結果並不像Alpha變異株，Delta病毒又肆虐全球，陳時中坦言，整體方向都指向Delta，或其他變異株。

針對陳時中說法，林氏壁於臉書嘆一口氣寫道，「唉，如果是Delta，那Delta大概已經進社區一陣子了...我還真希望阿中搞錯了...」。但他也指出，這也不是世界末日，總有一天Delta會進來，「我們總要對他做好最壞的打算，最好的準備」。

確診Delta的主要症狀是頭痛，再來就是喉嚨痛、流鼻水和發燒，和「重感冒」症狀類似(示意圖非當事人/Shutterstock)

最後，林氏壁再次提醒，Delta變異株有8項特點：

●R0值高達5-9，也就是在沒有疫苗或非藥物介入情況下，一個人可以傳給5-9個人。

●因為這種高傳染力，疫苗覆蓋率+自然感染者可能要到九成才能抑止大量流行，甚至更高。

●不管有沒有打疫苗，得到感染後鼻咽的病毒量似乎差不多高，都有機會傳染給他人。儘管後續有研究指出打疫苗者的病毒量下降地較快，傳給他人的機率也較低，但已經沒有之前Alpha可看到顯著下降。

●確診Delta後的主要症狀是頭痛，再來就是喉嚨痛、流鼻水和發燒，和「重感冒」症狀類似；至於典型的咳嗽和嗅覺異常現象則變得比較少見。

●成人確診Delta的重症機率約為Alpha的2倍，但美國資料顯示，兒童和青少年感染後重症住院機率沒有增加。但由於傳染力增加，青少年族群染疫人數也增加，據統計，12-17歲沒打疫苗者，住院機率是有打疫苗者10倍。

●新冠疫苗對Delta的防護力較差。英國公衛部資料顯示，完整施打2劑疫苗，對Delta具有81％防護力，若只接種1劑疫苗，則防護力降為33％。考量施打2劑疫苗對Delta的保護力將隨時間下降，世界各地正在研究是否需要在6-8個月後注射第3劑加強針。

●打疫苗能夠防止Delta的重症和死亡，各種疫苗都還很有效，打一劑就已經有一定的效果。但在Delta的時代，打疫苗的意義更偏向防止注射者本身不容易重症，似乎並不會比較不容易傳給其他人。

●美國和英國，重症和死亡者多為沒施打疫苗者。根據英國研究，打完疫苗後還發生的突破性感染較多無症狀，症狀較輕，也較少。