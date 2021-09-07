秀蘭瑪雅（右）日前與廠商老闆一起在直播中賣聯名商品。（勝駿娛樂提供）

金曲台語歌后秀蘭瑪雅日前首度與廠商開直播銷售聯名產品，吸引許多粉絲力挺，當天粗估吸金逾20萬元，成績不錯。秀蘭瑪雅事前一開始心情緊張、期待，在全程近3小時過程中，不斷熱情賣力與網友互動，順利收工後，她表示好累，體力消耗不少，直播賣商品真的不簡單。

秀蘭瑪雅向來疼愛粉絲，在直播中，頻頻替粉絲謀福利、好康，還化身主播主叫賣直喊：「趕快＋1！」秀出不同與過往在台上歌唱的魅力，她當天除了賣東西，也加碼獻唱〈天頂星〉等多首夯歌，相當用心。

她的同門師弟李子森早在年初開始在直播開賣自創品牌產品，擁大批婆媽粉絲力挺，至今已累積破百萬的業績，秀蘭瑪雅自虧是3C白痴，甚至對於直播的設備、網路等較陌生，先前也特地請教李子森一些直播小秘訣、撇步，他不只親自教學直播細節，還幫秀蘭瑪雅設置專業麥克風、打光及攝影機等，她很感謝李子森義氣相助。

受到疫情影響，秀蘭瑪雅原定許多活動邀約皆暫緩、取消，她近期透過線上與粉絲互動，將不定期的在臉書直播暢聊開唱，更預告計畫每1個月都會有在線上直播銷售開賣的活動。