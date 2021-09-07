中央流行疫情指揮中心證實，新北市幼兒園爆發群聚，7日再增5例本土和該案相關，其中還有1案是幼稚園學童的1歲大妹妹，目前包括老師、家人和學童共有15人確診，匡列人數也來到411人。陳時中今坦言，幼兒園群聚的基因定序結果可能是delta。對此，精神科醫師沈政男表示，台灣疫情邁入新階段，實則一則以憂、一則以喜。

對於今天有專家稱「幼兒感染看ct值沒有用，因為一定高」，沈政男對此抱持質疑的態度表示，即使不看幼兒，大家去看家長的ct值可以發現，最大值已達29，可見此一群聚至少已經傳了幾個禮拜了。而再看老師的ct值小於家長，可見源頭應該是某位家長，然後藉由幼兒傳給其他家長。

對於外界好奇，家長有沒有把病毒傳到社區？傳播規模如何？沈政男表示，這應該是大家最擔心的事。還好，目前匡列了幾百人，初步檢驗結果就是十幾人感染。現在已經在驗感染者與接觸者的抗體，這代表什麼？大家可以看ct值35.8那例幼兒，幾乎可以確定是別的幼兒傳給他，但，上游那例很可能已經驗不到病毒了，只能驗抗體。

沈政男進一步表示，從傳染幾個禮拜，目前已感染16例來看，雖然是delta，但R值並不大，很可能被防疫手段壓在1-2之間，而這個判斷另一個證據是近一個月來，雙北案例也呈現零星增加狀態，歸零幾天又冒出新增，一直有一個尾巴拉在後頭斷不掉。其實，如果說delta在一個月前就已進入新北某幼兒園，那麼，近一個月來的新北新增，很可能也是delta。

也就是說，先前的alpha以R=0.6的速度下降，到了新增個位數以後，竟然停了下來，拉出一個又臭又長的尾巴，當時不知是怎麼回事，現在可以看出，原來，這條尾巴底下藏了另一隻病毒delta。因此，delta在大家走出三級警戒，開始開心內用的時候，悄悄進到社區了。竟然，在不知不覺中，大家已經防了delta一個月了。

沈政男直言，「delta進來讓人擔心，但，大家無意識地防了一個月，疫情也沒有失控，甚至社區只有零星案例，卻是令人可以稍稍放心之處」。一則以憂，一則以喜，就是這個意思。

此外，對於新北市已宣布，「如果確定是delta，將會取消內用，甚至也建議中央升回三級」，有人好奇問他，這樣的考慮對不對？沈政男也回應，從某幼兒園持續有新增案例來看，代表現有防疫強度雖可壓抑病毒，但無法消滅它們，勢必要採取強度更高的手段。至於要升高到什麼層級，他先前就已提議，內用恐怕要重新檢討。三級呢？就看新增案例狀況，必要時當然也不能排除。

不過，值得注意的是，沈政男指出，比起六月的屏東delta，現在台灣多了一個防疫利器。什麼利器？就是「疫苗覆蓋率」，某幼兒園疫情至今沒有造成嚴重社區傳播，恐怕疫苗發揮了一些保護力。

或許仍有人質疑，幼兒園老師打了一劑莫德納，還是被感染。沈政男強調，沒錯，不要說打一劑，即使打兩劑莫德納，如果你不戴好戴滿口罩，突破性感染還是很高。但還好，台灣人至今幾乎都能戴上口罩。須知，疫苗保護力數據跟非藥物防疫手段有關，國外的突破率是他們打了兩劑以後就不願戴口罩之下，所得到的數據，但台灣人不會這樣，千萬不要全聽信歐美的防疫觀念。