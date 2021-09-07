2020東京帕運已經在9月5日進行閉幕典禮、正式劃下句點，中華代表隊成員已經都返回台灣進行隔離檢疫，除了10位參賽選手及協助他們的教練，醫療團隊4名成員也是背後的無名英雄。

本次醫療團隊包括2位醫師及2位防護員，台大醫院雲林分院復健部醫師黃雅萍擔任醫療長及隨團隊醫，與桃園長庚醫院運動醫學整合照護小組運動防護師蘇玟姜一同進駐選手村，為選手提供醫療照護及運動防護，聯新國際醫院醫師劉又銓擔任防疫協調官，協助本次防疫相關業務及照護村外代表團，防護員劉峻瑋除了在國內賽前集訓執行選手防護工作外，也在賽會期間擔任視障田徑選手楊川輝的陪練員一職。

黃雅萍提到：「身心障礙運動員因先天或後天的障礙因素，在競技運動時需耗費更多能量，且常併有肢體不平衡或日常生活所造成的重複性傷害，因此在照護上需要更多的經驗。如何兼顧運動員運動傷害及既有存在的重複性損傷，是隊醫在選手村內照護帕運選手上重要的職責。」

蘇玟姜則是這次唯一進駐選手村的防護員，與住村外的劉峻瑋分工提供選手所需的醫療防護，包括賽前貼紮、伸展及放鬆，比賽時到賽場緊盯選手狀況並做立即的提醒及處理，賽後回到選手村再協助選手治療及恢復，帕運前期因選手賽程密集，二位防護員從早忙到晚，蘇玟姜表示，雖然沒有太多吃飯和休息時間，尤其協助身障運動員的過程中，除了處理身體的狀況外，也要花更多心思帶著選手理解動作，協助視障選手熟悉環境等等，從中獲得選手的真心回饋及關心，成為她最窩心的力量。

選手登上帕運賽場，需要專業的醫療團隊共同支持，因為他們的細心守護，才讓帕拉英雄得以盡情發揮，中華民國殘障體育運動總會表示，未來培訓及組團會持續強化醫療團隊的角色，教育部體育署副署長林哲宏補充，非常感謝醫療團隊的付出，期待國人在2020東京帕運結束後，藉由帕運選手的表現，體認身心障礙者的無限可能，攜手建立多元與包容的未來。