信用卡盜刷集團以釣魚簡訊將木馬程式植入被害人手機，側錄民眾的網銀帳號密碼後，用來買遊戲點數變現，不法所得多達數百萬元。台北地檢署去年11月約談男子戴宏宇等人到案，後續調查發現該集團仍在運作，今（7）日發動第2波搜索行動，約談共犯林祺富等5人到案，全案朝妨害電腦使用、洗錢等罪方向偵辦。

檢調調查，有多名被害人的網銀、信用卡在去年7、8月間遭盜轉、盜刷，追查發現是信用卡盜刷集團隨機寄發釣魚簡訊，以「你在本店訂購商品已派發請查收」等訊息誘使被害人點擊，被害人進入「duckdns.org」網址後，手機即遭植入惡意程式「chrome.apk」，網銀、信用卡等資料因此遭到側錄。

檢調循線查到戴男等被告的住處IP，去年11月發動搜索，約談戴男等人到案，並根據上波搜索行動掌握的相關事證，以及戴男等人的供詞，再找出林祺富等共犯，今日再展開第2波搜索行動，約談林男等5人到案。