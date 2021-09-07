越南金甌省(Ca Mau province)法院將1名違反檢疫規定的男子處以5年徒刑，因為他已染新冠肺炎卻持續在外活動，導致肺炎持續傳播，還造成1人死亡。

今日俄羅斯(RT)報導，法院判決書寫道「被告黎文智（Le Van Tri 音譯）因持續散播危險的傳染病，導致多人染病與1人死亡，明顯違反刑法，因此處以 5年監禁。」

此人被發現於2021年3月，前往越南最大城市胡志明市，並在當地批發市場工作。後來由於當地疫情的限制，批發市場被迫歇業，黎文智於7月返回金甌省。

返家之後，黎提交了他的醫療聲明，然而他的回答不誠實。據當地媒體週一報導，當醫護人員詢問他是否曾去過省外時，他回答「沒有」。

黎應該自我隔離 21 天，但據報導沒有遵守命令。隔離4天後，他的病毒檢測呈陽性，法院認定他應對感染其他幾人負責，其中1人已經死亡。

雖然黎的判決似乎是有史以來對於違反檢疫規定最嚴厲的受罰者，但是其他人也曾因違反隔離規定而坐牢，比如今年7月，越南海陽省（Hai Duong）1名32歲男子從寮國非法入境，被被判18個月。今年3月，越南航空（Vietnam Airlines）1名空服員因同樣罪名被判兩年緩刑。

越南最新的疫情報告表示，新感染病例12477 起，累計Covid-19 病例總數達到 53萬2491人。重症死亡者約有13385 人，死亡率2.5%。