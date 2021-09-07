美國「有線電視新聞網」（CNN）6日報導，颶風艾達（Ida）在全美多個區域造成嚴重損害，已有約70人死亡，然而以非裔美國人為主的路易斯安那州聖詹姆斯郡（St. James Parish）等區域，卻抱怨遲遲等不到政府的援助。

根據報導，聖詹姆斯郡居民卡耶特（Milton Cayette Jr.）行動不便，平時須靠輪椅代步，但先前襲擊美國的颶風艾達將樹木連根拔起，擋住了他家的車道和大門，導致卡耶特被困在家中。卡耶特向該郡官員求助，卻遲遲等不到回音。

當地官員告訴CNN，相關單位並未接到與卡耶特所言狀況相符的求助電話，並稱除非是為救助民眾性命，否則政府人員依法不得在私人財產上進行作業。CNN指出，最後是一群來自紐奧良（New Orleans）的志工前來移除樹木，才讓卡耶特能夠走出家門。

約50英里（約80.5公里）外的施洗者聖約翰郡（St. John the Baptist Parish）也遭遇類似狀況，當地公民組織執行長泰勒（Robert Taylor Jr.）指出，許多民眾在颶風來襲時被困在閣樓，或目睹自家房屋遭到破壞，但政府並未提前要求民眾疏散，也沒有幫助如前述卡耶特一般的弱勢民眾，讓該區域無法做好應對災害的準備，「而這只是這裡長期遭到忽視的另一個例子」。

聖詹姆斯郡和施洗者聖約翰郡位於路易斯安那州的墨西哥灣沿岸，接近美國化工重鎮。由於當地民眾罹患癌症的風險，和新冠肺炎（COVID-19）患者的死亡率，都在美國名列前茅，也讓這些民眾認為上述現象與周邊化工廠有關，稱是美國政府漠不關心、放任非裔美國人受汙染侵蝕所致。