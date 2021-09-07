辛丑鷄籠中元祭今晚6點30分在慶安宮舉行最後一個祭典科儀，由輪值主普的李姓與次年輪值的宗親會代表，透過交接手爐的儀式，為中元祭畫下完美句點。

交接手爐在慶安宮媽祖神像、各姓宗親會共同的見證下，由次年輪值主普的黃姓宗親會代表，從今年當值的李姓宗親會主委李騰龍的手中，接下手爐與重要民俗文化資產證書，象徵中元祭永續傳承。

市長林右昌表示，中元祭已傳承167年，活動能順利圓滿結束，全靠李姓宗親會與相關單位合力協助，而國家第一號無形文化資產的證書交接，更是彰顯「台灣頭」基隆在台灣文化中的地位，相信中元祭一年會比一年更精彩。

林右昌說，回顧過去一個月的相關科儀，從開燈夜、開龕門、豎燈篙、送燈獻敬、開燈放彩、施放水燈頭、中元普度、跳鍾馗、關龕門，一直到交接手爐，鷄籠中元祭一直保有傳統文化的核心與精神，不隨大環境轉變，失去本質與意義，更達到民俗文化永續發展。