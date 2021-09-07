由「金獎製造機」A24製作公司打造的年度史詩冒險鉅獻《綠騎士》，即將在10日於全台磅礡獻映。本片耗資1500萬美元（約新台幣4.13億元）製作預算，找來《魔戒》、《阿凡達》知名特效公司「維塔數位」（Weta Digital）參與其中，打造革命性視覺饗宴。

不過讓人驚訝的是，雖然本片運用大量特效，然而靈魂人物「綠騎士」卻完全沒有任何視覺特效，由被影壇譽為「怪物演員」的演技派男星拉爾夫伊內森（Ralph Ineson）擔綱演出。透過從頭到腳層層包覆的特殊妝容，每次上戲都要花費三個半小時化妝，這也讓拉爾夫演得十分辛苦，直呼想要「破繭而出」。尤其綠騎士的角色形象為樹人，所以連服裝都很綠色、很環保，服裝設計師更透露全片大部分服裝都用非毛皮的素料製作，原因則來自「導演是素食主義者」。

導演自豪地表示：「這個角色完全沒有運用視覺特效，我們經歷很多瘋狂的設計，最終我希望他成為那個妝容下的演員。我決定最好的辦法，是選擇一位非常出色的演員，並為他設計一些令人難以置信的假肢。」因此，導演找來《冰與火之歌：權力遊戲》的特殊化妝師巴里高爾（Barrie Gower）一起合作。巴里回憶：「這個角色像是從自然世界中所創造出來，好像是用樹皮和樹根製成，我們因此使用很多有機材料作為真實參考，光是設計就持續約莫兩個月。」

此外，由於「綠騎士」在原著當中，是一個鮮綠色的人物，而導演讓他變成一個更黑的樹人形象，試圖在片中建立人與自然之間的有趣張力。服裝設計師馬戈西亞圖贊斯卡（Malgosia Turzanska）更透露，導演是不吃動物也不使用動物製品的素食主義者，讓綠騎士從頭到腳都很「環保」，其他人物的服裝也幾乎使用鳳梨皮或樹皮布來取代毛皮。

這也讓設計師笑稱：「實際上，綠騎士就像把一棵樹穿在身上。」導演也對此補充：「這完全來自我對自然的熱愛，以及我感受到人與自然之間的衝突，這是我腦海中永遠存在的東西。說實話，這讓我壓力很大，也讓我花費很多時間，夜不成眠來思考人與自然的共生關係。」