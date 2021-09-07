Delta變種病毒再次重創澳洲服務業。澳洲工業集團（Ai Group）8月服務業指數較前月下滑6.1，降至45.6，創下2020年9月以來最低紀錄。服務業8月份銷售和新訂單皆萎縮，導致整體數據驟降。最新數據意味著澳洲第三季經濟恐大幅惡化。