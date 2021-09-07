Delta重創澳洲服務業 21:292021/09/07 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Delta變種病毒再次重創澳洲服務業。澳洲工業集團（Ai Group）8月服務業指數較前月下滑6.1，降至45.6，創下2020年9月以來最低紀錄。服務業8月份銷售和新訂單皆萎縮，導致整體數據驟降。最新數據意味著澳洲第三季經濟恐大幅惡化。 美國確診數破4000萬 Delta疫情恐壓垮醫療 疫情再起 部分商業服務業持續衰退 Q4後可漸趨緩 #服務業 #澳洲 #Delta #重創 #變種病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 對抗Delta 侯：1周可恢復1043間專責病房 04:102021/09/07 焦點要聞 幼兒園群聚疑染Delta 羅一鈞曝確診幼童3症狀 14:552021/09/07 生活 疫情衝擊商業服務業景氣 慘烈恐更比金融海嘯時期 11:502021/09/07 財經 AZ疫苗研發者悲情預告 Delta病毒使全球「不可能」實現群體免疫 19:032021/09/07 國際 Delta肆虐澳洲疫情升溫 400＋警察被隔離或確診雪上加霜 16:512021/09/07 國際 Delta病毒株恐入社區！陳時中：疫苗接種策略不變 15:002021/09/07 生活 防堵Delta 台中市即起禁戶外烤肉 家門口、樓頂也不行 09:582021/09/07 生活 黃珊珊》入境八成為Delta病毒 09:022021/09/07 生活 大膽男海中抓起透明水母狂晃 網見影片嚇壞：世界最毒 11:432021/09/07 搜奇 迎戰Delta病毒 北市擬校園警戒管制2.0版 16:302021/09/07 生活 幼兒園群聚染Delta機率高 網嚇歪：蟲洞又開了 15:452021/09/07 生活 財經熱門新聞 航運三雄有救了？外資認錯回頭 二哥慘被砍殺 - 財經 像台積電砸百億美元做不來 科技巨頭搶自研晶片 專家曝關鍵 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 中秋加碼開跑 大樂透今槓龜 10組百萬獎金開出 - 財經 第三代半導體 有望成護國新神山 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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