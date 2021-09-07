香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀7日在香港證券及投資學會網上研討會上致詞時表示，港證監會正與中國證監會及港交所推動「ETF通」的推出，而證監會將持續與大陸尋求完善及擴大相互市場准入範圍，鞏固香港作為領先資產及財富管理中心、基金落戶首選地的競爭力。

她指出，港府及證監會致力推動香港發展成區內具活力的房地產投資信託基金（REIT）市場，認為憑藉香港的股市集資能力、健全的房託監管框架、上市制度具透明度，可以吸引新房託赴港上市。

蔡鳳儀稱，目前香港房託主要投資辦公樓、商場及酒店，但證監會歡迎投資於基建、物流、數據中心及醫院等其他資產的房託赴港掛牌。證監會亦正與港府商討潛在修例以回應市場關注，包括引入強制收購，以及便利房託私有化或退出的機制安排。

她預期，在強積金（強制性公積金，MPF）撤銷房託投資10％上限後，可推動MPF基金更多投資於香港房託產品，從而擴大房託的投資者基礎。