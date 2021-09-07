條子鴿指稱所長塞錢給他。（翻攝《你所說的都將成為呈堂證供》 作者：條子鴿 出版社：寶瓶文化事業股份有限公司／陳鴻偉翻攝）

退休警察「條子鴿」因影射開謝維洲紅單，事後被記申誡，引發軒然大波，他日前出版的書，內容提到警察收黑錢，也被質疑內容不實，1名曾待過萬華分局昆明所的員警表示，條子鴿在台北市只待過昆明所、西園所跟漢中所，其中昆明所轄區狹小單純，重點機構1個是YMCA、1個是老松國小，他真的不知要去哪收賄，所長怎麼分給大家？

按條子鴿出版的內容所言，他在某派出所服務時，所長曾偷塞1萬元給他，他跑去質問所長竟惹來對方不快，所長說是按管區分配黑錢，還說條子鴿若不拿，其他人會很不安，不拿最好調走。他拒絕後，還被整個所同仁無視、冷暴力，後來選擇調走。

10多年前也曾在萬華分局服務的員警看過文章後，對此相當不以為然，他直言，條子鴿在北市只待過萬華分局3個派出所，他不知道哪個派出所這麼厲害，油水這麼多，還讓所長統一分錢。

員警指出，昆明所因為太小且轄區單純，2019年已被柯文哲整併，現在不存在了，昆明所過去是被認為磨練新員警的小所，轄區重點只有YMCA跟老松國小，近年多了一個家樂福，他不知可去哪收錢。

至於西園所主要管理南萬華的東園街、西藏路一帶，八大列管行業一家都沒有，過去在復興街曾有復興戲院，還有一個老幫派叫「戲院口」，40多年前可能很複雜，但2000年後已漸沒落，那邊熱不熱鬧「肥不肥」，萬華人應該都清楚。

員警另表示，漢中所（現已與武昌所合併為西門町派出所）當年則管理一半的西門町，40年前確實非常熱鬧，電玩、紅包場、舞廳應有盡有，但周人蔘案後也幾乎倒光。條子鴿2008年才調到漢中，而且只待了3個月就離開，一來景氣已非當年，二來「所長急著塞錢給剛來的菜鳥？不怕他舉報？這樣合理嗎？」

員警說，條子鴿的文章繪聲繪影，不知這3個他確實待過的派出所，是哪個所長塞錢給他？當年這些所的所長，現在不少人還在警界，嚴格說來，條子鴿的書已在指控集體貪瀆，他覺得大可立案偵辦，真的有就掃光害群之馬，沒有，也能還台北市警察一個公道。