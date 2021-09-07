台北市長柯文哲近日表示，無論新冠肺炎是否流感化，應該都要讓全民打到2劑疫苗，不過衛福部長陳時中卻在7日的記者會中表示，要全民打2劑，是「幾乎是不可能的任務」，並指目前的策略仍是以衝高第1劑施打為主。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友都對陳時中的說法感到十分傻眼。

對於柯文哲建議指揮中心應採取美國的戰術，讓全民都施打兩劑疫苗，陳時中回應，「全民打兩劑幾乎是不可能的任務」，有一部分民眾還沒列入打疫苗的適應症，也有一部分人是絕對不打的，這也沒有強迫。

陳時中指出，幼兒園群聚是Delta的可能性很大，但並不會因此調整疫苗接種策略，第2劑間隔雖然延長，但還是有保留讓大家來打，目標還是把第1劑覆蓋率做高；至於是否考慮讓幼兒家長優先打第一劑、幼教老師先打第2劑，陳時中表示，相關評估是一定要進行的。

此事也在PTT上引發網友熱議，許多網友紛紛砲轟，「不就你害的？」、「疫苗買夠就沒有什麼不可能的事」、「說個笑話，台灣不缺疫苗」、「誰在那邊嫌疫苗太多打不完？」、「拖到現在還敢說不可能」、「二類就是一個拖累台灣的錯誤編組」、「你一直不買當然不夠」、「那就多買一點，別嫌多了」。

有些網友則說，「陳時中不要再玩文字遊戲，正常人都知道『所有人』打兩劑不可能，因為多少一定有無法施打」、「陳時中不要講幹話！疫苗不夠說人不想打」、「我想知道誰想要比較慢打，陳時中你說看看啊是誰」、「我們想看的不是你陳時中在這玩文字遊戲全民『打兩劑』，當然不可能」。