雲林縣古坑鄉推出「竹夢華山輕旅行」，邀民眾品嘗6寶饗宴。（讀者提供／張朝欣雲林傳真）

農委會水土保持局7日在雲林縣古坑鄉華山休閒農業區，舉辦「疫後竹夢華山輕旅行，啡嚐6寶饗宴」，特聘高雄「翰品酒店」行政主廚江進華，為華山餐飲民宿業者設計華山6寶農產創意料理，同時推出2天1夜「竹夢華山之旅」，讓民眾於後疫情時期放鬆心情、療癒身心。

農委會水土保持局南投分局去年與華山休閒農業區發展協會共同推動「好咖深度體驗與6寶好味」，獲得熱烈迴響，今年持續攜手推動「疫後竹夢華山輕旅行，啡嚐6寶饗宴」，於「雲林古坑華山文學步道」涼亭前舉行「初夏，昇華華山6寶料理饗宴發表會」。

雲林縣副縣長謝淑亞、文化觀光處處長陳璧君、農業處處長吳芳銘等人表示，疫情期間，華山休閒農業區內業者配合停業60天，在完全沒有收入情況下，仍不忘精進廚藝，專程聘請國內知名主廚江進華，以華山6寶農產「咖啡、茶業、苦茶油、香菇、竹筍、蜂蜜」為食材，設計一系列前菜、主菜、甜品等20道創意料理專業廚藝課程。

課程結束後，華山業者除了復刻料理之外，更依循江進華主廚的理念，主動發想符合自身餐廳風格的創意6寶餐，業者們表示，危機就是轉機，將透過竹夢之旅，為大家端出昇華過後的6寶餐宴。

另外，華山休閒農業區發展協會亦規畫結合未來即將發行的農遊券、5倍券，推出各種優惠方案，並積極整合餐廳、咖啡廳、民宿等業者，設計出經濟實惠的套裝行程，滿足民眾在後疫情時期的旅遊需求。