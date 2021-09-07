美國非農爆冷，僅新增23.5萬人，遠遠不及市場預期的73.3萬，市場評估Delta變種病毒疫情對於經濟復甦衝擊不確定性升高，美股3大期指盤前漲跌不一。美股周二(7日)開盤上漲4.15點、以 35373.24點開出，隨後翻黑跌百點，電動車大廠特斯拉股價上漲逾2%。

截至台灣時間7日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌130.04點或0.37%、暫報35239.05點；標普500指數下跌10.90點或0.24%、暫報4524.53點；那斯達克指數上漲12.43點或0.081%、暫報15375.94點；費城半導體指數下跌0.80 點或0.023%、暫報3430.09點。

5大科技巨頭股價齊揚，電動車大廠特斯拉股價上漲2.61%、暫報752.71美元；台積電ADR股價上漲0.36%、暫報124.42美元；聯電ADR股價跌2.52%、暫報12.18美元。

美國 10 年期公債殖利率微幅上升，來到1.366%。

方舟投資基金執行長 Cathie Wood 表示，她依舊看好特斯拉，並認為特斯拉價格可以來到3000 美元，主要原因是市占率仍維持強勁表現。特斯拉執行長馬斯克在對員工的內部信也提到，「如果我們做得夠好，我同意方舟目標價預測」。